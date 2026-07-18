  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Вашингтон бори дигар ба шаҳрвандони Амрико дар бораи сафар ба Ғарби Осиё ҳушдор дод

18 Июл 2026 - 10:21
News ID: 1841610
Source: ABNA
Вашингтон бори дигар ба шаҳрвандони Амрико дар бораи сафар ба Ғарби Осиё ҳушдор дод

Дар пайи шиддат гирифтани ихтилофҳои минтақавӣ, Вазорати умури хориҷаи Амрико бори дигар аз шаҳрвандони ин кишвар хоҳиш кард, ки дар сафар ба Ғарби Осиё ё гузар аз ин минтақа таҷдиди назар кунанд.

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абно» ба нақл аз «Ал-Ҷазира», Вазорати умури хориҷаи Амрико пас аз ҳушдори қаблии худ дар бораи сафар ба 23 кишвари ҷаҳон, бори дигар аз афроди ин кишвар хоҳиш кард, ки ба сабаби шароити амниятии Ғарби Осиё, дар нақшаҳои сафари худ ба ин минтақа таҷдиди назар кунанд.

Қисмати консулии Вазорати умури хориҷаи Амрико ҷумъа шаб ба вақти маҳаллӣ, бидуни ишора ба нақши Вашингтон дар шиддат бахшидани ноамниҳои минтақавӣ, эълом кард, ки дар пайи афзоиши шиддатҳо, вазъияти амниятӣ дар Ғарби Осиё то ҳол мураккаб буда ва эҳтимоли таҳаввулоти пешбининашуда вуҷуд дорад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha