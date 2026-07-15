Пезишкиён: ҳар сухане шоистаи посухи мутақобил аз ҷониби Эрон нест

Ба гузориши агентсии «Абна», Масъуд Пезишкиён, президенти Эрон, дар ҳошияи маросими имрӯзи бузургдошти пешвои шаҳиди инқилоб дар Мусаллои Теҳрон, дар посух ба изҳороти президенти Амрико, ин суханонро «беодобона» тавсиф кард ва гуфт, ки чунин изҳорот хоси гӯяндагони он аст ва шоистаи посухи мутақобил аз ҷониби Эрон нест.
Вай бо ишора ба ҳадафҳои даъвии душманон бар зидди Эрон изҳор дошт: «Онҳое ки мепиндоштанд метавонанд Эронро тақсим кунанд, дар амал ба ҳадафҳои худ ноил нашудаанд ва Ҷумҳурии Исломӣ бар асоси бовар ва эътиқоди худ, аз ҷаб ба ҷаби хоки кишвар муҳофизат хоҳад кард.»
Президент инчунин бо таъкид бар аҳамияти ҳамбастагии миллӣ, нигоҳдории ваҳдат ва якпорчагии дохилиро нахустин қадам дар идомаи масири кишвар унвон кард ва илова намуд: «Ҳар сухан ё рафторе, ки боиси эҷоди шикоф ва ихтилоф дар ҷомеа гардад, ба коҳиши қудрати миллӣ хоҳад анҷомид.»
Your Comment