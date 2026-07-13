Таркишҳои шадид дар пойгоҳҳои ишғолгарони амрикоӣ дар Кувайт ва Урдун

Ба гузориши агентсии хабаргузории «Абна» ба нақл аз расонаҳо, таркишҳо пойгоҳҳои ишғолгарони амрикоиро дар Кувайт ба ларза андохт ва пажваки садои ин таркишҳо дар хоки Ироқ шунида шуд.
Пештар низ расонаҳо аз шунида шудани садои таркишҳои шадид дар пойгоҳи ҳавоии «Муваффақ ас-Салтӣ» дар Урдун, ки ба низомиёни амрикоӣ тааллуқ дорад, ва низ дар навгони панҷуми Амрико дар Баҳрайн хабар дода буданд.
Бар асоси ин гузориш, ҳамлаи мушаққӣ ба пойгоҳи ҳавоии «Муваффақ ас-Салтӣ» дар Урдун боиси таркишҳои бузург ва ларзаҳои монанд ба заминларза дар ин пойгоҳ гардид.
Бар асоси ин гузориш, ҳаракати ҳавопаймоҳо дар фурудгоҳи Аммон низ ба таълиқ даромадааст.
Пойгоҳи хабаргузории «Фаластин ал-Он» низ гузориш дод, ки таркишҳои дигар пойгоҳи «Малик Ҳусейн»-и Урдунро ба ларза андохт.
Шабакаи телевизионии «Ал-Ғадир» низ гузориш дод, ки таркишҳо пойгоҳҳои Амрикоро дар Баҳрайн ба ларза андохтанд.
«Фаластин ал-Он» инчунин аз рух додани таркишҳои шадид дар навгони панҷуми Амрико дар Баҳрайн хабар дода, афзуд, ки мушаққо ба ду ҳадаф дар пойгоҳи низомиёни амрикоӣ дар Баҳрайн зарба задаанд.
Вазорати корҳои дохилии Баҳрайн бо нашри баёнияи расмӣ, аз фаъолсозии огоҳкунандаҳои ҳушдор дар ин кишвар хабар дод ва аз шаҳрвандон хоҳиш кард, ки ҳангоми ҳифзи оромӣ, ба дастурҳои бехатарӣ диққат диҳанд.
Дар баёнияи расмии Вазорати корҳои дохилии Баҳрайн, ки дар шабакаи иҷтимоии «X» нашр шуд, аз тамоми шаҳрвандон ва тобеони муқим хоҳиш шудааст, ки ҳангоми ҳифзи хунукӣ, ба сӯи маконҳои бехатар ҳаракат кунанд ва хабарҳо ва огоҳиномаҳои иловагиро танҳо аз манбаъ ва расонаҳои расмии ин кишвар пайгирӣ кунанд.
Мақомоти Баҳрайн ҳанӯз тафсилоти бештар дар бораи сабаби дақиқи ин амал (эҳтимолан машқ ё ҳолати фавқулодда) пешниҳод накардаанд.
Ҳамлаҳои Сипоҳи посдорон ба мавзеъҳо ва пойгоҳҳои ишғолгарони амрикоӣ дар минтақа дар посух ба таҷовузи нерӯҳои амрикоӣ ба нуқотаи Эрон сурат мегирад.
Your Comment