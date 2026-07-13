Ҳузури миллионӣ дар ташкии пешвои шаҳид, раъйпурсии бузурги вафодорӣ ба инқилоб буд

Ба гузориши мухбири «Абна», оятуллоҳ Сайид Аҳмад Хаттамӣ шоми якшанбе дар маросими бузургдошти пешвои шаҳиди Инқилоби Исломӣ дар ҳарами мутаҳҳари Ҳазрати Фотимаи Маъсума (саломуллоҳу алайҳо), бо ишора ба андозаҳои бесобиқаи маросими ташкиёту видоъ бо пешвои шаҳид изҳор дошт: «Он чи дар Эрон ва Ироқ рух дод, аз назари бисёре аз расонаҳои ҷаҳон бузургтарин ташкии таърих ва бузургтарин ҷамъомади мардумии аср ба шумор меравад.»
Вай афзуд: «Расонаҳои хориҷӣ аз ин ҳузур ҳамчун бузургтарин раъйпурсии Ҷумҳурии Исломии Эрон ёд кардаанд ва ҳатто камтарин омори интишорёфта низ аз ҳузури миллионҳо нафар дар маросими ташкиё ҳикоят дорад.»
Имоми муваққати ҷумъаи Теҳрон идома дод: «Дар Ироқ низ миллионҳо нафар дар шаҳрҳои Наҷаф ва Карбало барои видоъ бо пешвои шаҳид ҳузур ёфтанд ва агар маҳдудияти ҳузури бонувон намебуд, шумори иштироккунандагон аз рақамҳои эълоншуда низ фаротар мерафт.»
Вай таъкид кард: «Расонаҳои ғарбӣ аз издиҳоми бесобиқаи мардум дар Теҳрон ва дигар шаҳрҳо сухан гуфтаанд ва ин ҳузури пуршӯр, ҳақиқате буд, ки ҳатто мухолифони Ҷумҳурии Исломӣ низ натавонистанд онро нодида гиранд.»
Your Comment