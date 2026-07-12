Даъвои ниҳоди террористии Сентком: Гулӯгоҳи Ҳурмуз боз аст!

Ба гузориши агентӣи хабарии АБНА, чанд соат пеш Сипаҳи Пасдорони Инқилоби Исломӣ эълом кард, ки бо сабаби вайрон кардани оташбас аз ҷониби террористҳои амрикоӣ дар Гулӯгоҳи Ҳурмуз, ин роҳи обӣ баста шудааст.
Ба гузориши Алҷазира, Фармондеҳии нерӯҳои террористии марказии Амрико маъруф ба Сентком дар эълонномае даъво кард, ки Гулӯгоҳи Ҳурмуз боз аст!
Бар асоси эълони ин хабаргузорӣ, Фармондеҳии нерӯҳои террористии марказии Амрико дар минтақа бе ишора ба ҳаққи ҳокимияти Теҳрон бар ин роҳи обии байналмилалӣ, дар ин хусус даъво кард: «Гулӯгоҳи Ҳурмуз ба рӯйи ҳамаи шиноварҳое, ки қасди гузари қонунӣ аз ин роҳи обии байналмилалӣ доранд, боз аст. Нерӯҳои мо мустақар ва омода ҳастанд, то бо вуҷуди амалҳои душманона ва бесабаби Эрон, идомаи озодии киштиронӣ таъмин гардад».
Ниҳоди террористии Сентком дар идомаи ин эълоннома, ки бештар истеъмоли дохилӣ дошта ва ба мақсади рӯпӯш гузоштан бар табоъи пурирзиши ноамнӣ дар Гулӯгоҳи Ҳурмуз содир шудааст, даъво кард: «Эрон назорати Гулӯгоҳи Ҳурмузро дар ихтиёр надорад ва рафтуомади киштиҳо ҳанӯз идома дорад. Дар тӯли 7 рӯзи гузашта, беш аз 140 шиновар аз Гулӯгоҳи Ҳурмуз гузаштаанд!»
Ин дар ҳолест, ки ҳузури низомии террористҳои Амрико дар минтақа амниятро дар ин гулӯгоҳ халалдор карда ва ноустуворӣ ба бор овардааст.
Таҳаввулоти охир дар муносибатҳои Эрон ва Амрико бори дигар нишон дод, ки парвандаи муносибатҳои ду кишвар ҳанӯз дар нуқтае ҳассос ва мураккаб қарор дорад; ҳамлаҳои охири Амрико ба нуқтаҳое дар дохили хоки Эрон низ оғози даври нави шиддатҳои низомӣ ва сиёсии байни ду кишвар будааст. Нуқтае, ки дар он ҳамзамон нишонаҳое аз идомаи роҳи дипломосӣ дида мешавад ва дар муқобил, таҳрикоти сиёсӣ ва амниятӣ низ бар доманаи ибҳомот афзудааст. Ин шароит дар ҳоле рақам хӯрда, ки изҳороти охири Доналд Трамп дар бораи раванди таъаммулот бо Эрон, бештар аз он ки тасвире равшан аз оянда пешниҳод кунад, пурсишҳои наверо дар бораи раҳбурди воқеии Вашингтон ба миён овардааст.
Your Comment