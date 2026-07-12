Вохурии намояндаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба Лубнон бо Арағчӣ

Ба гузориши агентӣи хабарии АБНА, Жан Арно, намояндаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба Лубнон, ки барои машварат бо масъулони кишвари мо ба Теҳрон сафар кардааст, имрӯз баъд аз зуҳри якшанбе бо вазири корҳои хориҷии кишвари мо Сайид Аббос Арағчӣ вохӯрд.
Намояндаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба Лубнон бо изҳори ҳамдардӣ ва таслият ба муносибати шаҳодати роҳбари инқилоб ва гурӯҳе аз масъулон ва мардуми Эрон дар рафти таҷовузи низомии Амрико-Сионистӣ бар Эрон, ба аҳамияти кӯшишҳои ҳамаҷониба барои барқарор намудани сулҳ ва субот дар минтақа таъкид кард.
Ҷаноби Арно инчунин бо пешниҳоди арзёбии вазъи Лубнон ва кӯшишҳои анҷомдодаи Созмони Милали Муттаҳид барои устуворсозии оташбас ва хотима додан ба ҷанг дар минтақа, изҳори умедворӣ кард, ки бо татбиқи ёддошти тафоҳум оид ба хотимаи ҷанг байни Эрон ва Амрико ва бо тақвияти ҳамкорӣ байни кишварҳои минтақа, мо шоҳиди барқарории сулҳ ва амнияти устувор дар минтақа, бахусус Лубнон, хоҳем буд.
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо низ бо сипосгузорӣ аз изҳори ҳамдардӣ ва таслияти намояндаи Созмони Милали Муттаҳид, такрори ҳамлаҳои ғайриқонунии Амрико бар Эрон ва вайрон кардани тартибот дар Гулӯгоҳи Ҳурмуз ва инчунин идомаи таҷовузҳои низомӣ ва амалҳои террористии режими Сионистӣ бар Лубнонро ба сахтӣ маҳкум кард ва масъулияти оқибатҳои хатарноки ин шиддати вазъиятро бар уҳдаи режими паймоншикани Амрико донист ва ба зарурати гирифтани мавқеи қатъӣ ва рӯшани Созмони Милали Муттаҳид дар маҳкумияти таҷовузҳои Амрико таъкид кард.
Арағчӣ инчунин ба идомаи дастгирии ҳамаҷонибаи Ҷумҳурии Исломии Эрон аз мардуми Лубнон ва тамомияти арзӣ ва ҳокимияти миллии ин кишвар ва пайгирии хотимаи таҷовуз ва ишғолгарии режими Сионистӣ бар Лубнон таъкид намуд.
Your Comment