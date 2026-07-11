Ировани бо интиқод аз Шӯрои Амният: ИМА ва Исроил бояд ҷавобгӯ бошанд

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (Абно) — сафир ва намояндаи доимии Эрон дар СММ, бо мухолифат бо нишасти рӯзи ҷумъаи Шӯрои Амният дар бораи қатъномаи 2231 ва бо интиқод аз нотавонии ин шӯро, гуфт: «ИМА ва режими Исроил масъулияти пурраи оқибатҳои амалҳои ғайриқонунии худро бар дӯш доранд ва бояд пурра ҷавобгӯ бошанд».
«Амир Саид Ировани» рӯзи ҷумъа бегоҳӣ ба вақти маҳаллӣ дар ҷамъомад бо рӯзноманигорон, дар посух ба нишасти имрӯзаи Шӯрои Амният дар бораи қатъномаи анҷомёфтаи 2231 дар бораи Эрон илова кард: «Мо аз мавқеи принсипиалии Русия ва Чин дар нишасти имрӯзаи Шӯрои Амният, дар мухолифат бо баргузории ин нишаст, ки асоси ҳуқуқӣ надошт ва дар радди даъвоҳои пешниҳодшуда аз ҷониби Фаронса, Бритониё ва ИМА дар бораи идомаи эътибор ва иҷрои қатъномаи 2231 (2015) Шӯрои Амният, сипосгузорем».
Ировани инчунин аз Покистон ва Сомалӣ барои раъйи мухталиф ва дастгирӣ накардани баргузории ин нишаст сипосгузорӣ кард ва гуфт: «Қатъномаи 2231 дар таърихи 18 октябри соли 2025 анҷом ёфт. Аз он таърих, ин қатънома дигар ҳеҷ гуна эътибори ҳуқуқӣ ё таъсири иҷроӣ надорад».
Вай таъкид кард: «Ҳамаи амалҳо, ихтиёрот, талаботи ҳисоботдиҳӣ ва механизмҳое, ки дар асоси он қатънома таъсис ёфта буданд, ба анҷом расида ва дигар аз таъсироти ҳуқуқӣ бархурдор нестанд».
Ировани дар идомаи суханронии худ дар назди рӯзноманигорон илова кард: «Бинобар ин, ҳеҷ асоси ҳуқуқӣ барои пешниҳоди гузориш аз ҷониби Дабири кулл, пешниҳоди тавзеҳот аз ҷониби Дабирот ба Шӯро, ё баррасии ин масъала аз ҷониби Шӯрои Амният дар унвони "паҳн накардан" вуҷуд надорад».
Сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар СММ гуфт: «Гузориши Дабири кулл ва тавзеҳоти пешниҳодшудаи имрӯз аз ҷониби хонум Розмари ДиКарло, муовини Дабири кулл, вазифаи Дабироти СММ-ро вайрон мекунад».
Ировани таъкид кард: «Ҳар гуна кӯшиш барои идомаи иҷрои қатъномаи 2231, хоҳ бо даъвои истинод ба ёддошти № 507, равияи муқарраршуда ё ҳар тавзеҳи дигари расмиётие, аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ботил ва беэътибор аст. Чунин амал сӯиистифодаи ошкори расмиёт ва ихтиёроти Шӯрои Амният ба шумор меравад».
Намояндаи доимии Эрон дар СММ таъкид кард: «Мавқеи Эрон дар бораи механизми ба ном "бозгашти худкори таҳримҳо" низ ҳамеша равшан ва устувор будааст. Ин мавқеъ ба таври расмӣ ба Дабири кулл ва Раиси Шӯрои Амният эълом шуда ва аз ҷониби Чин ва Русия дастгирӣ шудааст».
Your Comment