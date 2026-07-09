Сарлашкар Абдуллоҳӣ: Қотилони қоҳиди шаҳидро зуд ё дер қасос хоҳем кард

Тавре ки хабаргузории Абна хабар медиҳад, сарлашкар Алӣ Абдуллоҳӣ, фармондеҳи қароргоҳи марказии Хотамул-Анбиё, паёме нашр кард. Матни паём ба ин шарҳ аст:
Ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон!
Бо изҳори таслият ва таъзия ба муносибати шаҳодати пешвои мусалмонон ва озодагони ҷаҳон, Ҳазрати Оятуллоҳил-Узмо Имом Хоманаӣ (қуддусаллоҳу нафсаҳуз-закия), ба ҳузури Ҳазрати Бақиятуллоҳил-Аъзам (рӯҳӣ ва арвоҳуно фидоҳ), роҳбари фарзонаи инқилоб, Ҳазрати Оятуллоҳил-Узмо Имом Сайид Муҷтабо Ҳусейнӣ Хоманаӣ (мадда зиллуҳул-олӣ) ва уммати исломӣ; дар рӯзҳои гузашта, ҷаҳон шоҳиди офариниши ҳамосае нотакрор ва мондагор дар таърих буд.
Маросими ташйеъ ва бадрақаи Имоми шаҳиди уммат, ҳамчун рамз ва зуҳуре аз ширкат, басират, имон, ҷиҳод ва муқовимат дар ҳофизаи башар сабт хоҳад шуд.
Инҷониб, ҳамзамон бо идоми эҳтиром ба мақоми шомихи он қоҳиди шаҳиди азимуш-шан, бар худ фарз медонам, ки марогиби сипос ва ташаккури амиқи хешро аз миллати беназир, шарафманд ва бузурги Эрон ва мардуми салҳушор, масъулон ва нерӯҳои мусаллаҳи кишвари бародар ва дӯст, Ироқ, муборизони ислом ва тамоми мусалмонон ва озодагони ҷаҳон, ки бо ҳузури беназир ва пурмаънои худ дар маросимҳои видоъ ва бадрақаи сайиди шаҳидони Инқилоби Исломӣ ва ҷабҳаи муқовимат, ҳамосае бузург офариданд, изҳор намоям.
Ҳузури бесобиқаи уммати исломӣ, фаротар аз як маросими видоъ, нидое расои ҳақталабӣ ва хати ботлие бар нақшаҳои мустакбирони олам буд, ки ҳақ ва ботилро ба возеҳӣ аз якдигар тафовут дод. Ин ҳезиши инсонӣ, зуҳури пайванди амиқи байни иродаи миллатҳои бедор бо роҳи мутаолии шаҳодат аст.
Дунё ва сардорони куфру истикбори ҷаҳонӣ, хусусан Амрикои чинояткор ва режими хабиси саҳюнистӣ, мабодо ҳузни боқимонда дар чашмони миллат ва хурӯши бархоста аз ин андӯҳро ба ҳисоби заъф нагузоранд.
Ин сӯг ва хашми муқаддас, дар роҳи хунхоҳии қотилони қоҳиди шаҳид ва роҳбари мусалмонон ва озодагони ҷаҳон ва шуҳадои мазлуми ҷангҳои таҳмилии дувум ва севум, идома хоҳад ёфт ва ононро ба сазои аъмолашон хоҳад расонд.
Фарзандони бузургвор ва далери миллат дар нерӯҳои мусаллаҳ, бо таваккал ва ёрии Худои мутаол ва ҳамроҳии миллатҳои мусалмон ва озодихоҳ, бо амали инқилобӣ, хобро аз чашмони душман хоҳанд рубуд ва омилони ин чиноятҳои террористиро зуд ё дер қасос хоҳанд кард.
Your Comment