Шаҳодати пешвои инқилоб, ҷабҳаи муқовиматро васеътар ва Эронро дар арсаи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ муқтадиртар кард

Ба гузориши агентсии хабарии Аҳли Байт (Абна) — Ҳасан Ҳонизода, коршиноси масъалаҳои сиёсӣ, дар мусоҳиба бо хабарнигори Абна, пешвои шаҳиди Инқилоби Исломиро яке аз истисноиитарин шахсиятҳои ҷаҳони ислом дар як қарни ахир пас аз Ҳазрати Имом Хумайнӣ (раҳ) тавсиф кард ва гуфт: Эшон дар арсаҳои дохилӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ нақши беназир иҷро карданд.
Вай бо ишора ба дониши васеъ, ишрофи сиёсӣ, иҷтимоӣ, расонаӣ ва байналмилалии пешвои шаҳид изҳор дошт: Тасаллути эшон бар андозаҳои гуногуни масъалаҳои дохилӣ ва ҷаҳонӣ, шахсияти барҷаста ва таърихӣ аз эшон сохта буд. Дар давоми 37 соли роҳбарӣ, Ҷумҳурии Исломии Эрон ба ҳассостарин ва хатарноктарин давраҳои таърихӣ ворид шуд, аммо даққатназарӣ, ҳушмандӣ ва шинохти дақиқи эшон аз таҳдидҳои пеши роҳи Инқилоби Исломӣ ва ҷаҳони ислом, боиси ҳифзи инқилоб ва сармоягузорӣ аз Эрон гардид.
Ҳонизода яке аз барҷастатарин хусусиятҳои пешвои шаҳидро нигоҳи фаромазҳабӣ ва ваҳдатафарӣ донист ва илова кард: Эшон ҳамеша бо дурӣ аз андешаҳои таифагӣ, кӯшиш карданд ваҳдати васеъ миёни миллатҳои исломӣ эҷод кунанд ва ҷабҳаи фарогир алайҳи режими сионистӣ ва қудратҳои истикборӣ ташаккул диҳанд.
Вай идома дод: Ҷаҳонбинии васеъ, нигоҳи инсонӣ, ахлоқӣ ва исломӣ, инчунин душманшиносии дақиқи пешвои шаҳид, боиси он гардид, ки қудратҳои истикборӣ кинаи амиқ нисбат ба эшон дошта бошанд ва тасаввур кунанд, ки бо террори эшон метавонанд дар ҷомеаи исломӣ ва миллати Эрон шак эҷод карда, заминаи сарнагунии Ҷумҳурии Исломиро фароҳам оранд; аммо ин муҳосаба комилан иштибоҳ буд.
Ин коршиноси масъалаҳои сиёсӣ тасреҳ кард: Шаҳодати пешвои шаҳид на танҳо боиси заифии Ҷумҳурии Исломӣ нашуд, балки ваҳдати дохилӣ ва ҳамбастагии ҷаҳони исломро тақвият бахшид. Ҳузури шахсиятҳо аз беш аз сад кишвари ҷаҳон ва ширкати беш аз 20 миллион нафар дар маросими тадфин, он ҳам дар шароити таҳдидҳои амниятӣ ва вазъияти махсуси минтақа, ифодагари ҷойгоҳи рафеи эшон дар миёни миллати Эрон ва ҷаҳони ислом буд.
Вай илова кард: Ин ҳузури васеъ нишон дод, ки шаҳодати пешвои шаҳид, ҷабҳаи васеътар алайҳи истикбори ҷаҳонӣ эҷод карда ва роҳбарии 37-солаи эшон, роҳбарие дақиқ, ҳисобшуда ва оянданигор будааст. Ба ҳамин далел, шаҳодати эшон боиси афзоиши иззати миллати Эрон ва баланд бардоштани ҷойгоҳи минтақавӣ ва байналмилалии Ҷумҳурии Исломӣ гардид ва ин маросими тадфинро ба рӯйдоди таърихӣ ва беназир дар ҷаҳон табдил дод.
Ҳонизода бо ишора ба нақши пешвои шаҳид дар ташаккули меҳвари муқовимат гуфт: Эшон аз даврони ҷавонӣ муборизаи худро на барои ба даст овардани қудрат, балки барои ташкили ҷабҳаи васеъ алайҳи истикбор оғоз карданд ва бо дарки амиқ аз хатари паҳншавии сионизм, меҳвари муқовиматро ҳамчун намунаи аслии мубориза бо ҷабҳаи ботил пазируфтанд.
Вай илова кард: Чи дар давраи раёсати ҷумҳурӣ ва чи дар давраи роҳбарӣ, ҳамеша бар зарурати эҷоди ҷабҳаи воҳид миёни ҳамаи ҷараёнҳои мубориз, ҳатто ҷунбишҳои озодибахши ҷаҳон, таъкид доштанд. Баробари таҳримҳо ва фишорҳои сангин, эшон ҳамеша бар ваҳдати уммати исломӣ ва тақвияти муқовимат пофишорӣ карданд.
Ин таҳлилгари сиёсӣ тазаккур дод: Таъкиди пешвои шаҳид бар тақвияти ҷабҳаи муқовимат боиси он гардид, ки ин меҳвар рӯзбарӯз васеътар шавад ва осори он дар тазалзули дохилии режими сионистӣ ба таври возеҳ қобили мушоҳида бошад. Қисми муҳиме аз ин дастовардҳо, ҳосили андешаи роҳбардорӣ ва муборизавии эшон дар дастгирии муқовимат буд.
Вай дар қисмати дигари суханони худ, «ҷиҳоди табйин»-ро аз муҳимтарин калидвожаҳои пешвои шаҳид донист ва изҳор дошт: Парҳез аз ихтилофоти мазҳабӣ ва мубориза бо ҷанги расонаии душман, аз муҳимтарин нигарониҳои эшон буд. Шинохти амиқи пешвои шаҳид аз расона ва амалиёти равонӣ- ҳарбии қудратҳои истикборӣ, сабаб гардид, ки ҷиҳоди табйинро ҳамчун стратегияи асосӣ дар сатҳи ҷаҳони ислом пешниҳод кунанд.
Ҳонизода илова кард: Эшон ҷиҳоди табйинро қисме аз ҷиҳоди ҳамаҷонибаи уммати исломӣ медонистанд ва бар зарурати табйини ҳақоиқ, афшои ҳадафҳои Амрико ва режими сионистӣ ва мубориза бо лоиҳаи тафриқаафканӣ миёни мусалмонон таъкид доштанд. Ин стратегия, нақши муҳим дар афзоиши огоҳии миллатҳои исломӣ нисбат ба таҳаввулоти минтақа ва ҷаҳон иҷро кард.
Вай дар бораи ояндаи ин стратегия низ гуфт: Бар асоси гузоришҳои мавҷуд, режими сионистӣ имрӯз беш аз ҳазор расонаи визуалӣ, аудиовизуалӣ ва матбуотӣ дар саросари ҷаҳон дар ихтиёр дорад, ки бо сарфи миллиардҳо доллар, ба таври ҳамоҳанг алайҳи Эрон ва ҷаҳони ислом фаъолият мекунанд ва ҳадафи асосии онҳо эҷоди шикоф миёни миллатҳои мусалмон аст.
Ин коршиноси масъалаҳои сиёсӣ дар охир таъкид кард: Дар чунин шароит, ҷиҳоди табйин як стратегияи комилан муборизавӣ дар арсаи ҷанги нарм маҳсуб мешавад. Пешвои шаҳид ҳамеша бар душманшиносӣ, огоҳибахшӣ ва табйини ҳақоиқ таъкид доштанд ва бовар доштанд, ки ин стратегия метавонад мувозинаи қудратро ба судди миллатҳои исломӣ тағйир диҳад ва тавтиаҳои расонаии душманонро беасар кунад.
Your Comment