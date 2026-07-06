Пайванди эътиқодии Ироқ бо пешвои шаҳид: аз марҷаъият то уммати воҳидаи исломӣ / Нигоҳи падаронаи пешвои шаҳид омили асосии пайванди миллатҳост

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-л-Байт (АБНА) — шайх Боқир Оли Иброҳим, устоди ҳавзаи илмия ва рӯҳонии ироқӣ дар гуфтугӯ бо хабаргузории АБНА бо ишора ба андозаҳои гуногуни мақоми пешвои шаҳид ва паёмадҳои ҳузур ва тадфини васеи ӯ дар Ироқ, таъкид кард: маҷмӯае аз омилҳои эътиқодӣ, фикрӣ ва иҷтимоӣ боиси пайванди амиқи миллатҳои исломӣ, бавижа мардуми Ироқ бо ӯ шудааст.
Нигоҳи падаронаи пешвои шаҳид, меҳвари асосии пайванд бо миллатҳои исломӣ
Вай бо изҳор ба он ки «нигоҳи падаронаи пешвои шаҳид нисбат ба ҷаҳони ислом» яке аз муҳимтарин омилҳои ин пайванди васеъ будааст, гуфт: Ин рӯйкард дар мавоқеъ, суханрониҳо ва дастуроти ӯ нисбат ба масъалаҳои Ҷумҳурии Исломӣ ва ҷаҳони ислом ба равшанӣ қобили мушоҳида буд. Ҳамин нигоҳ боиси шуд, ки қисмати қобили таваҷҷуҳе аз мусалмонони ҷаҳон, бавижа мардуми Ироқ, ӯро валӣ ва амри худ бидонанд ва пайванде амиқ бо ӯ барқарор кунанд.
Ин устоди ҳавзаи илмия илова кард: Мақоми вижаи пешвои шаҳид дар миёни миллатҳо, бахусус ҷавонон, натиҷаи ҳамин рӯйкард ва инчунин дастгириҳои пайвастаи ӯ аз масъалаҳои муҳими ҷаҳони ислом аз ҷумла масъалаи Фаластин ва дастгирии миллати мазлуми ин кишвар аст.
Нақши дастгирӣ аз муқовимат ва Фаластин дар густариши маъруфияти минтақавӣ
Шайх Оли Иброҳим бо ишора ба таҳаввулоти Ироқ пас аз суқути Саддам ва нақши Ҷумҳурии Исломӣ дар дастгирии миллати Ироқ, тасреҳ кард: Дастгириҳои пешвои шаҳид дар давраҳои гуногун, бавижа дар мубориза бо ишғалгарони амрикоӣ ва сипас дар муқобилат бо гурӯҳи террористии ДОИШ, боиси тақвияти мақоми ӯ дар миёни мардуми Ироқ шуд.
Пайванди марҷаъият ва вилоят; мақоми вижа дар нигари ҷомеаи Ироқ
Вай инчунин бо ишора ба масъалаи марҷаъият, гуфт: Шумораи қобили таваҷҷуҳе аз ҷавонони ироқӣ, пешвои шаҳидро марҷаъи тақлиди худ мешуморанд ва гурӯҳи дигаре низ ӯро валӣ ва амри муслимин телқӣ мекунанд, ки ин амр, мақоми вижае барои ӯ дар миёни мардуми Ироқ эҷод кардааст.
Ин рӯҳонии барҷастаи ироқӣ дар идома ба паёмҳои оятуллоҳи азим Систонӣ ишора карда илова кард: Паёмҳои ӯ, чӣ пеш аз шаҳодати пешвои шаҳид ва чӣ пас аз он, бавижа дар дастгирии миллати Эрон дар баробари таҷовузоти амрикоӣ ва сиёнистӣ, таъсири назаррасе ба тақвияти ҳамбастагӣ миёни миллатҳои минтақа доштааст. Ин мавоқеъ инчунин боиси афзоиши пайванди эҳсосӣ ва эътиқодии мардуми Ироқ, бахусус ҷавонон, бо пешвои шаҳид шудааст.
Тадфини миллионӣ дар Ироқ; нишонаи бетаъсир шудани талошҳо барои эҷоди тафриқа байни миллати Эрон ва Ироқ
Вай дар қисмати дигари суханрониҳои худ бо ишора ба паёмадҳои тадфини васеи пешвои шаҳид дар Ироқ гуфт: Ин ҳузури миллионӣ нишон хоҳад дод, ки талошҳои душманони ислом барои эҷоди фосила миёни миллатҳои Ироқ ва Эрон ноком монда ва бо шикасти сангин рӯ ба рӯ шудааст ва ин ду миллат ҳанӯз ҳам аз пайванде амиқ ва пойдор бархӯрдоранд.
Ин рӯҳонии барҷастаи ироқӣ таъкид кард: Мардуми Ироқ бо ҳузури васеи худ дар маросими тадфин, ҳам ҷинояти душманонро маҳкум мекунанд ва ҳам омодагии худро барои дастгирӣ аз ҷабҳаи муқовимат ва муқобила бо душманони ислом эълон хоҳанд кард.
Шайх Оли Иброҳим дар охир хотирнишон кард: Таъкиди мардуми Ироқ бар он ки пешвои шаҳид, танҳо раҳбари Эрон нест балки раҳбари ҳамаи мусалмонон аст, намуди равшане аз таҳаққуқи «уммати воҳидаи исломӣ» аст; мафҳуме ки ӯ ҳамеша бар он таъкид доштанд.
Ин рӯҳонии ироқӣ дар охир барои пешвои шаҳид улувви дараҷот ва барои уммати исломӣ ваҳдату истиқомат масъалат кард.
Your Comment