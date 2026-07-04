Арағчӣ аз мавоқеи кишварҳои узви исломии Д-8 қадрдонӣ кард

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии Аҳли Байт (а) — Абно — Суҳайл Маҳмуд, котиби генералии созмони Ҳашт (8 кишвари исломии дар ҳоли рушд), ки барои ширкат дар маросими арҷгузорӣ ба пешвои шаҳиди инқилоби исломӣ ба Теҳрон сафар карда буд, шаби ҷумъа бо Сайид Аббос Арағчӣ, вазири умури хориҷаи кишварамон дидор кард.
Котиби генералии созмони Ҳашт дар ин дидор шаҳодати пешвои шаҳиди инқилоби исломӣ ва гурӯҳе аз мақомот ва мардуми Эрон дар ҷараёни ҷанги таҳмилии амрикоию сионистиро таслият гуфт ва ҳамдардӣ ва ҳамбастагии худро бо давлат ва мардуми Эрон эълон кард.
Ҷаноби Суҳайл Маҳмуд бо пешниҳоди гузорише аз барномаҳои дабирихонаи созмони Ҳашт ва инчунин нишастҳои ояндаи ин созмон, хостори идомаи ширкати фаъоли Ҷумҳурии Исломии Эрон дар рӯйдодҳо ва нишастҳои ояндаи ин созмон шуд.
Вазири умури хориҷаи кишварамон аз ҳузури котиби генералии созмони Ҳашт дар маросими арҷгузорӣ ба мақоми рафиъи пешвои шаҳиди инқилоб ва инчунин мавоқеи арзандаи кишварҳои узви исломии ин созмон дар маҳкумияти таҷовузи низомии ИМА ва режими сионистӣ ва эълони дастгирӣ ва ҳамбастагӣ бо Эрон қадрдонӣ кард.
Арағчӣ бо ишора ба нақши муҳим ва муассири созмонҳои минтақавӣ дар муқобилат бо якҷонибагарии ҷангҷӯи ИМА, бар идомаи ҳамкорӣ ва ширкати фаъоли Эрон дар нишастҳои ояндаи ин созмон таъкид кард.
Your Comment