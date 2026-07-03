Хуни Имом Хоманаӣ наслҳои навро дар роҳи муқовимат устувортар хоҳад кард

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳли Байт (Абно) — Муҳаммад ал-Бурайм маъруф ба «Абу Муҷоҳид», масъули дафтари иттилоотии кумитаҳои муқовимати Фаластин, дар бораи мероси ақлавӣ ва стратегии Пешвои шаҳиди Инқилоби Исломӣ изҳор дошт: «Пешвои шаҳиди Эрон тавонист ваҳдати исломиро аз як шиори протоколӣ ба ҳадафҳои стратегӣ табдил диҳад, зеро ихтилофоти мазҳабиро шикофҳое медонист, ки қудратҳои истиморӣ, аз ҷумла сионистҳо, амрикоиҳо ва ҷаҳони ғарб, онро барои тақсими минтақаи исломӣ ва фитнаангезӣ сӯистифода мекунанд.»
Вай илова кард: «Қарорҳо ва фатвоҳои содиршуда аз ҷониби Пешвои шаҳид дар бораи манъи беҳурматӣ ба рамзҳои суннӣ ва талоши ӯ бо тамоми қувва барои пешгирии баҳонаҳои душманон барои вуруд аз ин шикоф, як қадами асосӣ аст, ки ба таҳкими ваҳдати уммати исломӣ ва буридани роҳ ба ҳамаи онҳое, ки аз доман афрӯхтани ихтилофоти мазҳабӣ ва эътиқодӣ ғизо мегиранд, кумак кардааст. Ин қарорҳо инчунин ба эҳёи уммати исломӣ барои иҷрои нақши худ дар мубориза бо нерӯҳои такаббур ва истибдод кумак кардааст.»
Абу Муҷоҳид бо таъкид бар ин ки Пешвои шаҳиди инқилоб хеле умқназар буд, гуфт: «Шаҳид Сайид Алӣ Хоманаӣ нигоҳи амиқ ба вазъи уммати исломӣ ва мардуми он дошт ва қобилияти арзёбии дақиқ ва ташхиси дурусти воқеияти миллатро доро буд. Ваҳдат дар андешаи Пешвои шаҳид маҳдуд ба марзҳои ҷуғрофиёии Эрон нест, балки ба марзҳои кишварҳои исломӣ ва арабӣ расида ва намунае барои наздикии муносибатҳо миёни кишварҳои исломӣ ва нерӯҳои муқовимати онҳо эҷод кардааст.»
Ин масъули фаластинӣ тазаккур дод: «Муқовимат дар андешаи Пешвои шаҳид танҳо туфанг ё ракета нест, балки як низоми ақлавӣ, фарҳангӣ ва иқтисодӣ аст, ки маънои таслим нашудан дар баробари истилоҳи бегонагон ва расидан ба худкифоӣ ва истиқлолро дорад. Имом Хоманаӣ исбот кард, ки муқовимат танҳо роҳи ҳифзи киромат ва озодии миллатҳо аст.»
Абу Муҷоҳид бо ишора ба нақши марказии Пешвои шаҳид дар таҳкими андеша ва равияи муқовимат, гуфт: «Ин пешвои бузург, нақши марказӣ ва муҳим дар таҳкими андеша ва равияи муқовимат ифо кард. Ӯ мафҳуми пирӯзии имон бар шамшерро таҳким бахшид ва онро дар амал таҳқиқ бахшид. Андеша ва равияи муқовимати ӯ ба чароғи роҳи ҳамаи миллатҳо ва гурӯҳҳои муқовимат табдил ёфтааст.»
Вай дар бораи дастгириҳои Пешвои шаҳиди уммат аз масаъалаи Фаластин гуфт: «Дар дидгоҳи Имоми шаҳид, ормони Фаластин аввалин масаъалаи марказии ҷаҳони ислом маҳсуб мешавад. Ин дидгоҳ ва мавқеъ танҳо ба дастгирии сиёсӣ маҳдуд нашуд, балки ба дастгирии мустақим ва доимии низомӣ ва логистикӣ аз муқовимати Фаластин табдил ёфт, ки боиси пойдории ҷабҳаи Ғазза ва расидан ба нуқтаҳои бурран асосӣ гардид.»
Your Comment