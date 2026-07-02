Мақоми ироқӣ: зарари баромада аз фасод, беш аз ду триллион доллар тахмин мешавад

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА ба нақл аз шабакаи Русия ал-Яум, «Мунир Ҳаддод», мушовири ҳуқуқии сарвазири Ироқ «Али аз-Зайдӣ», дар бораи ҳаҷми зарарҳои молӣ аз фасод эълом кард: Буҷаи Ироқ аз соли 2003 то имрӯз, ба сабаби фасод беш аз ду триллион доллар зарар дидааст.
Вай дар бораи равиши ҳукумати нави Ироқ дар парвандаи фасод дар ин кишвар тасреҳ кард: Маъракаи мубориза бо фасод бидуни ҳеҷ хатти сурх ё сақфи замонӣ идома дорад.
Ҳаддод бо ишора ба ҳаҷми боваринакардани тахлис илова кард: Рақамҳои амволи ғоратшуда аз ақлу мантиқ берун аст.
Мушовири ҳуқуқии сарвазири Ироқ дар бораи тарзи расидагӣ ба ин парвандаҳо гуфт: Муҳокимаи ғайбатии айбдоршавандагон ба фасод ба таври ошкоро баргузор хоҳад шуд.
Вай дар бораи омори боздоштшудагон тазаккур дод: Ҳеҷ омори ниҳоӣ аз шумори боздоштшудагон вуҷуд надорад ва амалиёти ҳуҷум ва боздошт ба таври рӯзона идома дорад.
Ҳаддод дар бораи раванди пешрафти таҳқиқот изҳор кард: Айбдоршавандагони аслӣ эътирофоти муфассал доштаанд, ки роҳнамои дастгоҳҳои амниятӣ ва қазоӣ барои боздошти айбдоршавандагони дигар будааст.
Вай дар бораи кӯшиши айбдоршавандагон барои гурехт гуфт: Баъзе аз ашхоси таҳти таъқиб кӯшиш карданд ба берун аз Ироқ ё ба Иқлими Курдистон дар шимоли кишвар гурехтанд.
Мушовири ҳуқуқии аз-Зайдӣ дар бораи мавқеи Эрбил дар бораи парвандаҳои фасод илова кард: Мақомоти иқлими Курдистон бо мо ҳамкорӣ карда ва 8 нафари таҳти таъқибро ба мақомоти федералӣ таҳвил додаанд.
Вай дар охир дар бораи ҳовияти боздоштшудагон таъкид кард: Феҳристи ашхоси боздоштшуда, мақомоти баландпояи кунунӣ, собиқ ва намояндагони парлумонро дар бар мегирад.
Your Comment