Пезишкиён: Намегузорем дастовардҳои нерӯҳои мусаллаҳ дар масири дипломатия осеб бинад

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абна», Масъуд Пезишкиён, раисиҷумҳури Эрон, дар идомаи барномаҳои сафари худ ба Қум бо оятуллоҳ Алавии Бурӯҷирдӣ дидор ва гуфтугӯ кард.
Раисиҷумҳур дар ин дидор, пас аз қадрдонӣ аз нигоҳи дақиқ, пайгирона ва огоҳонаи оятуллоҳ Алавии Бурӯҷирдӣ нисбат ба амалиёти ҳукумат ва таҳаввулоти ҷории кишвар, изҳор дошт: Диду назарҳои ҷаноби олӣ барои ман бисёр арзишманд ва роҳкушост; зеро кишвар дар шароити кунунӣ бештар аз ҳар вақти дигар ба таҳлилҳо ва нигоҳҳои воқеъбинона ва дар асоси шинохти дақиқи масъалаҳо ва талаботи рӯз ниёз дорад.
Раисиҷумҳур дар идома бо тавзеҳи кӯшишҳои ҳукумат барои пешбурди умури кишвар ва устуворсозии дастовардҳои арзишманди нерӯҳои мусаллаҳ аз масири дипломатия ва муносибатҳои созандаи байналмилалӣ, нисбат ба амалҳои баъзе ҷараёнҳо барои халалдор кардани ваҳдату интизоми дохилӣ ва халалдаркунӣ дар раванди музокирот изҳори нигаронӣ кард.
Оятуллоҳ Алавии Бурӯҷирдӣ низ дар ин дидор, дар баробари қадрдонӣ аз кӯшишҳои ҳукумат ва шахси раисиҷумҳур дар идораи кишвар дар шароити ҳассос ва душвори кунунӣ, аз сабру саъати синаи ҳукумат дар муқобили баъзе бемеҳриҳо ва ҳаҷмҳо (ҳамлаҳо) ситоиш кард.
Вай бо ишора ба мураккабиҳои шароити дохилӣ ва байналмилалӣ изҳор дошт: Идораи кишвар дар вазъи кунунӣ кори осон нест ва ба ақидаи бисёре аз соҳибназарон ва фузалои ҳавзаи илмии Қум, идоракунии умури кишвар дар ин шароити душвор, беҳтар аз ин имконпазир набуд. Муҳим он аст, ки масъулон воқеиятҳоро ба дурустӣ дарк карда ва дар асоси шароити мавҷуда қарор қабул кунанд.
Оятуллоҳ Алавии Бурӯҷирдӣ бо таъкид бар он ки таҳқиқи ормонҳо ва ҳадафҳои баланд ниёз ба таваҷҷуҳи ҳамзамон ба воқеиятҳо ва имконоти мавҷуда дорад, афзуд: Гоҳе миёни орзуҳо ва воқеиятҳо фосила вуҷуд дорад ва ҳунари идоракунӣ он аст, ки дар асоси воқеиятҳо, беҳтарин қарори имконпазир гирифта шавад.
Устоди ҳавзаи илмӣ инчунин масъулиятшиносии раисиҷумҳурро дар пешбурди музокирот шуҷоъона ва қобили ситоиш донист ва гуфт: Шумо вазифа ва масъулияти худро иҷро кардаед; ки тарафи муқобил ба таҳиёти худ вафодор бошад ё не ва ё ки баъзе дар дохили кишвар монеъаофарӣ кунанд, мавзӯъе берун аз масъулияти шумост. Он чӣ аҳамият дорад, иҷрои таклиф ва кӯшиши содиқона барои таъмини манфиати кишвар ва мардум аст.
Your Comment