Мухбир: Қутбнамои баъзе ҳамсоягон ҳанӯз дӯст ва душманро баръакс нишон медиҳад

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна», Муҳаммад Мухбир, мушовир ва ёвари Пешвои бузургвор, дар паёми баёнияи ғаразноки Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс ва инчунин дар идомаи вайронкунии пай дар паи банди якуми тавофуқ аз сӯи Амрико ва режими сиёнистӣ, дар саҳифаи шахсии худ навишт: Баёнияи Шӯрои ҳамкорӣ хатои дигар ва ҳамраъйӣ бо касест, ки амнияти минтақаро қурбонии таҷовузкориҳои худ кардааст. Қутбнамои баъзе ҳамсоягон ҳанӯз дӯст ва душманро баръакс нишон медиҳад.
Мухбир илова кард: Тавофуқ, хоҳ бо Амрико ва хоҳ бо тобеъони ҷануби Халиҷи Форс, як занҷир аст; агар як ҳалқаи он бишканад, тамоми занҷир дар оташ гудохта мешавад.
Your Comment