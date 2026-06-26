  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Гузариши бехатар дар гулӯгоҳи Ҳурмуз бе назардошти Ирон кафолат дода намешавад.

26 Июн 2026 - 20:59
News ID: 1831731
Source: ABNA
Гузариши бехатар дар гулӯгоҳи Ҳурмуз бе назардошти Ирон кафолат дода намешавад.

Муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ гуфт: гузариши бехатар дар гулӯгоҳи Ҳурмуз бо тартиботи номуайян, роҳҳои мувозӣ ё қабули қарорҳо берун аз назардоштиҳои Ирон ҳамчун давлати соҳилӣ кафолат дода намешавад.

Бо гузориши агентсии хабаргузории ABNA, Козим Ғарибободӣ, муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ, дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ паёме нашр карда навишт: гузариши бехатар дар гулӯгоҳи Ҳурмуз бо тартиботи номуайян, роҳҳои мувозӣ ё қабули қарорҳо берун аз назардоштиҳои Ирон ҳамчун давлати соҳилӣ кафолат дода намешавад.

Ӯ бо баён ин ки ҳар чаҳорчӯби эътибордор бояд бар ҳамоҳангӣ бо Ирон ва муқаррароти банди 5-уми ёддошти тафоҳуми Исломобод асос ёбад, гуфт: дар ғайри ин сурат, натиҷа таълиқи роҳи муқарраршудаи мувозӣ хоҳад буд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha