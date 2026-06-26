Чеҳраи расонаии муҳофизакори Амрико: Солҳо дар бораи ислом хато мекардам

Ба гузориши агентсии байналмилалии хабаргузории Аҳли Байт (АБНА), «Такер Карлсон», таҳлилгари сиёсии муҳофизакори амрикоӣ, эътироф кард, ки мавқеъҳои пешинааш дар бораи ислом ва мусалмонон хато будааст. Ин тағйире нав дар масири фикрӣ ва сиёсии ӯст, ки пас аз дур шуданаш аз «Доналд Трамп» раиси ҷумҳури Амрико ва афзоиши интиқодҳояш аз режими сиёнистӣ рух додааст. Мавзӯе, ки маҷаллаи Newsweek дар гузорише ба он пардохтааст.
Карлсон дар суҳбат бо шабакаи Sky News гуфт: «Солҳо дар барномаҳои телевизионии худ такрор мекардам, ки мушкил ислом аст ва мушкил мусалмонон ҳастанд, ҳамаи онҳо мехоҳанд моро бикушанд.» Вай илова кард: «Ман истерикӣ будам ва ба он бовар доштам. Ҳоло медонам, ки ин дуруст нест ва ҳеҷ яке аз он суханон дуруст нестанд, аммо он замон ба он бовар доштам.»
Ин тағйири мавқеъ танҳо ба ислом маҳдуд нашуда, назари ӯ дар бораи режими сиёнистӣ низ тағйир ёфтааст. Карлсон дар бораи ин режим гуфт: «Исроиле, ки ман даҳсолҳо пеш аз он боздид карда будам, ба Исроили имрӯз шабоҳат надорад. Исроил комилан тағйир ёфтааст ва ман аз ин боб таассуф мехӯрам.»
Your Comment