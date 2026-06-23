Атвон баррасӣ кард: Рӯзи пирӯзии Эрон дар таҷовузи амрикоию сиёнистӣ

Ба гузориши агентии хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Раи ал-Яум», Абдулборӣ Атвон, таҳлилгари масъалаҳои минтақавӣ бо ишора ба интишори як назарсанҷии сиёнистӣ дар бораи он ки 92 дарсади исроилӣҳо Эронро пирӯзи ҷанги ахир медонанд, таъкид кард, ки ин натиҷаҳо нишон дод, ки изҳороти Бинёмин Нетанёҳӯ, сарвазири режими сиёнистӣ дар бораи ба даст овардани дастовардҳои бузург дурӯғ аст ва пирӯзии Эрон ба маънои шикасти тарафи муқобил, яъне Доналд Трамп, президенти Амрико ва Бинёмин Нетанёҳӯ мебошад.
Атвон ин назарсанҷиро як силли мустаҳкам ба ғурури Исроил донист ва таъкид кард, ки натиҷаҳои он тасдиқи дигаре бар беақлии президенти Амрико ва ҳукумат ва мушоварони ӯ дар бораи бузургтарин фиреби Исроил бар зидди онҳо ва инчунин шикасти стратегияи Исроил буд, ки Нетанёҳӯ пас амалиёти «Тӯфони ал-Ақсо» онро таблиғ кард.
Бар асоси ин гузориш, ин эътирофи мустақим ва равшан дар назарсанҷии кӯҳантарин донишгоҳи режими сиёнистӣ, на танҳо дурӯғҳои Нетанёҳӯ ва воҳиди ҷосусии 8200-ро ошкор мекунад, балки ҳамчунин беақлииҳои араб ва амрикоӣ ва эътимоди мутлақ ба бартарии иттилоотӣ, сиёсӣ ва низомии Исроилро низ фош мекунад.
Атвон рӯзи ин пирӯзиро имон ва эътимод ба нафс ва омодагии ҷиддӣ барои мубориза ва ҷонфидоӣ барои муқобила бо таҷовуз ва поёрии то охирин қатраи хуни поки худ медонад ва бо ишора ба расвоии баъзе режимҳои араб дар бораи нафаҳмидани ин воқеият меафзояд, ки бузургтарин далели мо бар ин расвоиҳо, садори эъломияҳое аз ҷониби 21 давлати арабӣ дар рӯзҳои аввали ҷанг буд, ки ҳамлаҳои Эрон ба пойгоҳҳои амрикоӣ дар баъзе кишварҳои арабиро маҳкум мекарданд. Ин дар ҳолест, ки кишварҳои мазкур ҷасорат накарданд ҳатто дар як калима таҷовузҳои амрикоию сиёнистиро бар зидди Эрони исломӣ ва вайрон кардани ҳокимияти он ва куштори ҳазорҳо нафар аз шаҳрвандонашро маҳкум кунанд.
Атвон бо ишора ба он ки исботи пирӯзии Эрон дар ин ҷанг ба назарсанҷӣ аз як донишгоҳи исроилӣ эҳтиёҷ надорад, афзуд, ки ин пирӯзӣ бар девори тангаи Ҳурмуз ва сатҳи обҳои халиҷи Форс ва баҳри Араб ва тангаи Боб-ул-Мандеб ва маҳаллаҳои Тел-Авив ва Ҳайфо ва Димонаи вайроншуда навишта шудааст.
Вай идома дод, ки агар натиҷаи ҷанг баръакс мебуд, Трамп ба дасти миёнҷиҳои араб ва мусалмон паноҳ намебурд ва аз онҳо барои оташбас ва тамдиди он ва ақибнишинӣ аз тамоми таҳдидҳои бедалелонаи худ дар бораи нест кардани Эрон ва кушодани дарҳои ҷаҳаннам ба рӯи он, илтиҷо намекард.
Your Comment