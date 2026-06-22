Покистон: Эрон дар дастгирии сулҳ дар Ховари Миёна ростқавл аст

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абно» бо иқтибос аз Ал-Ҷазира, Шаҳбоз Шариф, сарвазири Покистон, пас аз анҷоми даври аввали музокирот дар Швейтсария рӯзи якшанбе гуфт, ки роҳбарии Эрон бо ростқавлӣ ба кӯшишҳо барои дастгирии сулҳ дар Ховари Миёна идома медиҳад.
Вай таъкид кард: Ман бовар дорам, ки роҳбарии Эрон воқеан дар дастгирии сулҳ дар минтақа ростқавл аст.
Шариф ҳамзамон даъво кард, ки Доналд Трамп, президенти Амрико, низ ҳамин тавр аст ва шубҳае надорад, ки ӯ марди сулҳ аст.
Шариф дирӯз низ бо ишора ба музокироти байни Амрико ва Эрон дар Швейтсария гуфт, ки «мо шоҳиди рӯзи бузурге барои сулҳи ҷаҳонӣ ҳастем».
Сарвазири Покистон афзуд: Гуфтугӯҳои байни Эрон ва Амрико на танҳо шиддатҳои минтақавиро коҳиш медиҳад, балки метавонад ба субот ва сулҳи пойдор дар сатҳи ҷаҳон оварда расонад. Кӯшишҳои фишурда ба дидори Вашингтон ва Теҳрон дар Бургеншток оварда расонидааст ва мо метавонем бо пешниҳоди сулҳ баргардем.
Your Comment