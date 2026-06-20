Норозигии 65 фоизии амрикоиҳо аз сиёсатҳои Трамп дар қаболи Эрон

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абно» ба нақли «Анатулии» Туркия, назарсанҷии муштараки агентсии хабарӣ «Ассошиэйтед Пресс» ва маркази таҳқиқотии «Норс» нишон медиҳад, ки тақрибан 65 фоизи шаҳрвандони амрикоӣ сиёсатҳои ҳукумати Доналд Трамп дар қаболи Эронро тасвиб намекунанд.
Ин назарсанҷӣ, ки натиҷаҳои он рӯзи ҷумъа нашр шуд, бо пурсиш аз 3040 нафар дар фосилаи 11 то 17 июн анҷом шудааст.
Дар асоси ёфтаҳои ин пажӯҳиш, нигариши манфӣ ба амалҳои Трамп на танҳо дар байни демократҳо ва мустақилҳо, балки ҳатто дар байни як қисми тарафдорони ҳизби ҷумҳурихоҳ низ мавҷуд аст, ба тавре ки танҳо 28 фоизи ҷумҳурихоҳон аз амалкарди ҳукумати Трамп дар қаболи Эрон қаноатманд ҳастанд.
Ҳамчунин 53 фоизи иштирокчиёни ин назарсанҷӣ, ҳамлаҳои низомии охирини Иёлоти Муттаҳида алайҳи Эронро «беш аз ҳад» тавсиф кардаанд.
Ин назарсанҷӣ инчунин назари амрикоиҳоро ба сиёсатҳои ҳукумат дар қаболи режими сионистӣ баррасӣ карда, ки нишон медиҳад танҳо 34 фоизи пурсишшавандагон бо равияи Трамп нисбат ба ин режим мувофиқ ҳастанд.
Баъзе иштирокчиёни ин назарсанҷӣ таъкид кардаанд, ки Нетанёҳу дастурамали мустақили худро пайгирӣ мекунад ва Трамп дар таъсири тазриқӣ ба ӯ нотавон аст.
Ин натиҷаҳо дар ҳоле нашр мешавад, ки шаби чоршанбе, раисҷумҳурони Иёлоти Муттаҳида ва Эрон ба таври электронӣ «Ёддошти тафоҳуми Исломобод»-ро имзо карданд. Ин созишнома, ки бо миёнҷигарии Покистон ба даст омада, роҳро барои хотима бахшидан ба таҷовузе, ки аз 28 феврал алайҳи Эрон оғоз шуда буд, ҳамвор кардааст.
Тибқи эълони расмии миёнҷигири покистонӣ, бо амалӣ шудани ин ёддошти тафоҳум, Эрон бозкушавии гулӯгоҳи Ҳурмузро оғоз карда ва Иёлоти Муттаҳида низ рафъи муҳосираи баҳрии алайҳи Эронро, ки аз апрел татбиқ шуда буд, дар дастури кори худ қарор додааст.
Your Comment