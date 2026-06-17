Клинтон: тафоҳум бо Эрон тири халос ба Нетанёҳу аст

Ба гузориши агентии хабарии Абна, «Ҳилорӣ Клинтон», вазири хориҷаи пешини ИМА гуфт: Нетанёҳу бар ин бовар аст, ки ҷанг дӯсти ӯст; зеро ҷойгоҳи сиёсии ӯ аз ҷиҳатҳои гуногун мавриди ҳамла қарор гирифтааст.
Вай илова кард: Нетанёҳу мехоҳад бо ҷангафрӯзӣ, мухолифони дохилиро маҳдор кунад ва ман бовар дорам, ки тафоҳум бо Эрон ҳамон тири халосе аст, ки заминаи каноргирии ӯро дар оянда фароҳам хоҳад кард.
Клинтон дар идома бо ишора ба нишасти худ бо Нетанёҳу дар соли 2009 мелодӣ гуфт: мавзӯи ин нишасти мо ин буд, ки чӣ гуна метавонем бо Арабистони Саудӣ муносибатҳоро муътадил кунем ва чӣ гуна метавонем Эронро комилан аз майдон берун кунем.
Your Comment