Чин: қонуни ҷангал дубора дар ҳоли зоҳир шудан аст

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Ван И, вазири хориҷаи Чин таъкид кард, ки оташбас дар Ховари Миёна барои заминасозӣ дар масири эҷоди зерсохтори амниятии устувор дар минтақа зарур аст.
Вай илова кард, қонуни ҷангал дубора дар ҳоли зоҳир шудан аст, зеро Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид риоят намешавад.
Ван И изҳор дошт, ки садои кишварҳои ҷануби ҷаҳон бояд дар СММ шунида шавад.
Вай тасреҳ кард, ки тақвияти қобилияти амалии Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид муҳим аст.
Your Comment