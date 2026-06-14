Интиқоди Барадаӣ аз талошҳои Трамп барои дастовардсозӣ

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна» ба нақл аз «Русия ал-Яум», Муҳаммад Барадаӣ, роҳбари пешини Агентии байналмилалии энергияи атомӣ таъкид кард, ки воқеият он аст, ки баргаштан ба шароитҳои гузашта пас аз кушторҳо ва вайронкориҳои даҳшатнок ва боқӣ мондани зарарҳои вазнин ба иқтисоди ҷаҳонӣ рух медиҳад.
Вай аз талоши мабъуси Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, барои он ки нишон диҳад созишномаи ӯ бо Эрон нисбат ба созишномаи Обама бо ин кишвар беҳтар аст, интиқод кард.
Зикр кардан бамаврид аст, ки Трамп то ҳол даҳҳо бор эълом кардааст, ки имзои созишнома бо Эрон наздик аст, то аз бори фишорҳои расонаӣ, равонӣ ва иқтисодии ҷангафканӣ алайҳи кишвари мо ва баста шудани тангаи Ҳурмуз кам кунад.
Your Comment