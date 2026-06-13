Фаронса: Эрон ва Амрико фурсати дастёбӣ ба созишномаро ғанимат шуморанд

Ба гузориши мухбири Абна ба нақл аз агентии хаббирии Рейтер, "Жан-Ноэль Барро", вазири корҳои хориҷии Фаронса, рӯзи ҷумъа аз Эрон ва Амрико хоҳиш кард, ки аз фурсати мавҷуд барои анҷом додани вазъияти кунунӣ ва дастёбӣ ба як созишномаи сулҳи ибтидоӣ истифода кунанд.
Барро дар сӯҳбат бо шабакаи LCI гуфт: "Аз ҳар ду тараф мехоҳем, ки ин фурсатро барои анҷом додани вазъияте, ки қобили таҳаммул нест ва ҷуз бохта барои ҳамаи тарафҳо натиҷае надорад, ғанимат шуморанд."
Вай илова кард: "Ин ҳамон паёме аст, ки ба ҳамтои эронии худ интиқол додаам."
Вазири корҳои хориҷии Фаронса инчунин эълом кард, ки субҳи ҷумъа бо Сайид Аббос Ироқчӣ, вазири корҳои хориҷии Эрон, сӯҳбат кардааст.
Рейтер дар ниҳоят гузориш дод: изҳороти Барро дар ҳоле матраҳ мешавад, ки як мақоми баландпояи давлати Амрико пештар эълом карда буд, ки дастёбӣ ба созишнома миёни Теҳрон ва Вашингтон наздик аст.
Your Comment