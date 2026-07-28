Financial Times: Зарбаҳои мушакии дақиқи Эрон идома доранд

Ба гузориши агентӣи хабарии «Абна», рӯзномаи Financial Times эътироф кард, ки Эрон ҳатто пас аз 5 моҳ аз таҷовузи Амрико бар зидди ин кишвар, ҳамлаҳои мушакии муассир ва дақиқро анҷом медиҳад.
Рӯзномаи инглисии «The Guardian» низ пештар фош карда буд, ки Эрон дар давраи шиддат гирифтани танишҳо дар Ховари Миёна, муваффақ шудааст, ки қобилияти худро барои ҳадаф қарор додани пойгоҳҳои амрикоӣ ва иншооти ҳаётан муҳим дар минтақа тақвият бахшад. Ин тавассути омезиши пешрафтҳои техникӣ дар барномаи мушаки, истифода аз тасвирҳои моҳворавӣ ва қабули тактикаҳои низомӣ, ки аз таҷрибаи Русия дар ҷанги Украина илҳом гирифта шудаанд, муҳаққиқ гардидааст.
Your Comment