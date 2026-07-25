Рӯй додани ҳодиса барои як киштии нафтбару нерӯҳои низомӣ дар халиҷи Уммон

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абна» ба нақл аз «Ал-Ҷазира», ниҳоди амалиёти тиҷорати баҳрии Англия эълом кард, ки гузориши як ҳодиса барои як киштии нафтбару нерӯҳои низомӣ дар халиҷи Уммон сабт шудааст.
Бар асоси ин гузориш, воқеаи мазкур дар рӯзи ҷумъаи гузашта дар халиҷи Уммон рух додааст.
Лозим ба зикр аст, ки таҷовузоти Амрико бар Эрон боиси ноамнӣ ва ноустуворӣ дар минтақа шудааст. Ҳамчунин, ҳаракати киштиҳо дар Тангаи Ҳурмуз ихтилол ёфтааст ва Ҷумҳурии Исломии Эрон борҳо таъкид кардааст, ки киштиҳо бояд аз масири муайяншуда дар ин танг гузаранд.
Your Comment