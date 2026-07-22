Тахдиди Яман ба танҳоӣ барои халалдор кардани содироти нафт аз Баҳри Сурх кофист

Ба гузориши агентӣи хабарӣи «Абна», рӯзномаи амрикоии «Вашингтон Таймз» дар гузорише навишт, ки эълони муҳосираи баҳрии Арабистони Саудӣ аз сӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, ҷабҳаи наве дар шиддатҳои минтақавӣ кушода ва хатарҳои пеши рӯи бозори ҷаҳонии энергияро афзоиш додааст.
Ин рӯзнома таъкид кард, ки худи таҳдиди ҳадаф қарор додани нафткашон дар Гӯшаи Боб-ул-Мандаб, ҳатто бе вуқӯи ҳамлаҳо, метавонад ширкатҳои киштиронӣ ва суғуртаро аз гузар дар ин масир боздорад ва дар натиҷа, ҷараёни тиҷорати баҳрӣ ва содироти энергияро бо халал мувоҷеҳ кунад.
«Вашингтон Таймз» илова кард, ки ҳар гуна халал дар содироти нафти Арабистони Саудӣ, ҳамчун бузургтарин содиркунандаи нафти хом дар ҷаҳон, метавонад ба мустақим ба иқтисоди Амрико низ таъсир расонида ва бо афзоиши нархи сӯзишворӣ ва энергия, фишори бештар ба бозорҳои ҷаҳонӣ ворид кунад.
Дар идомаи ин гузориш омадааст, ки оқибатҳои ин вазъият танҳо ба ҳамлаҳои эҳтимолӣ маҳдуд намешавад, балки нигарониҳои амниятӣ метавонанд ширкатҳои нақлиёти баҳриро маҷбур кунанд, ки аз гузар дар ин минтақа худдорӣ кунанд; масъалае, ки ба афзоиши хароҷоти нақлиёт, суғурта ва интиқоли нафт оварда хоҳад расонд.
«Вашингтон Таймз» дар ниҳоят хулоса кард, что бастани амалии Гӯшаи Боб-ул-Мандаб, яке аз муҳимтарин масирҳои алтернативии содироти нафти кишварҳои соҳили Халиҷи Форсро аз дастрас берун карда ва метавонад бӯҳрони таъминот ва риски бозорҳои ҷаҳонии энергияро шадидтар созад.
Your Comment