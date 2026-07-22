Афзоиши хароҷоти нақлиёт дар паи муҳосираи бандарҳои Арабистони Саудӣ аз сӯи Яман

Ба гузориши агентӣи хабарӣи «Абна» ба нақл аз Рейтерс, дар паи эълони муҳосираи бандарҳои Арабистони Саудӣ аз сӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, шуморе аз ширкатҳои осиёӣ барои ҳифзи ҷараёни воридоти нафти хом, масирҳои алтернативии нақлиёти баҳриро баррасӣ мекунанд.
Бар асоси ин гузориш, ин ширкатҳо дар ҳоли баррасии интиқоли нафти Арабистони Саудӣ аз бандари Янбаъ дар соҳили Баҳри Сурх тавассути Канали Суэтс ва сипас давр задан дар атрофи қитъаи Африқо ҳастанд, то борҳоро ба макони ниҳоӣ бирасонанд.
Рейтерс ба нақл аз манобеъи огоҳ хабар дод, ки истифода аз ин масири алтернативӣ, дар муқоиса бо масири муқаррарии содироти нафт аз бандари Янбаъ ба сӯи шарқ ва гузар аз Баҳри Араб, то чор ҳафта ба вақти нақлиёт илова мекунад.
Ин хабаргузорӣ инчунин таъкид кард, ки интихоби масири давр задан дар атрофи Африқо, хароҷоти нақлиёт ва содироти нафти Арабистони Саудиро ба таври назаррас афзоиш хоҳад дод ва метавонад ба нархи тамоми борҳои нафтӣ барои мизониён.
Your Comment