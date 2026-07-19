Вазири фарҳанг: мардуми Эрон бо мушак ва бомбаборон замингир намешаванд

Ба гузориши хабарии «Абна», Сайид Аббос Солеҳӣ, вазири фарҳанг ва иршоди исломӣ, шоми шанбе (27-уми моҳи Тири соли 1404 ҳиҷрии шамсӣ) дар посух ба вайрон кардани пули Бандар-Аббос – Рӯдкан аз ҷониби мутаҷовизони амрикоӣ, бо нашри аксе аз ин вайронӣ дар ҳисоби корбарии худ навишт: ин акси имрӯзи Бандар-Аббос – Рӯдкан аст.
Вазири фарҳанг ва иршоди исломӣ илова кард: мутаҷовизони амрикоӣ пули роҳро вайрон кардаанд, аммо мардуми Эрон бо мушак ва бомбаборон замингир намешаванд, иродаҳо ва дилҳои худро пул мекунанд, роҳ месозанд ва мегузаранд.
Your Comment