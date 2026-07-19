  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Вазири фарҳанг: мардуми Эрон бо мушак ва бомбаборон замингир намешаванд

19 Июл 2026 - 09:37
News ID: 1842069
Source: ABNA
Вазири фарҳанг: мардуми Эрон бо мушак ва бомбаборон замингир намешаванд

Вазири фарҳанг ва иршоди исломӣ дар посух ба вайрон кардани пули Бандар-Аббос – Рӯдкан аз ҷониби мутаҷовизони амрикоӣ навишт: мардуми Эрон бо мушак ва бомбаборон замингир намешаванд.

Ба гузориши хабарии «Абна», Сайид Аббос Солеҳӣ, вазири фарҳанг ва иршоди исломӣ, шоми шанбе (27-уми моҳи Тири соли 1404 ҳиҷрии шамсӣ) дар посух ба вайрон кардани пули Бандар-Аббос – Рӯдкан аз ҷониби мутаҷовизони амрикоӣ, бо нашри аксе аз ин вайронӣ дар ҳисоби корбарии худ навишт: ин акси имрӯзи Бандар-Аббос – Рӯдкан аст.

Вазири фарҳанг ва иршоди исломӣ илова кард: мутаҷовизони амрикоӣ пули роҳро вайрон кардаанд, аммо мардуми Эрон бо мушак ва бомбаборон замингир намешаванд, иродаҳо ва дилҳои худро пул мекунанд, роҳ месозанд ва мегузаранд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha