  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Мухолифати Ироқ бо васеъшавии ҷанг дар минтақа

18 Июл 2026 - 10:23
News ID: 1841617
Source: ABNA
Мухолифати Ироқ бо васеъшавии ҷанг дар минтақа

Вазири умури хориҷаи Ироқ мухолифати кишварашро бо ҷанг, идома ва васеъшавии домонаи он дар минтақа таъкид кард.

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абно», Фуод Ҳусейн дар мусоҳиба бо шабакаи «Ал-Арабия» бо ибороти он, ки кӯшишҳо барои ворид кардани Ироқ ба ҷанг дар ҷараён аст, гуфт: «Ироқ аз ин ҷанг зарарҳои моддӣ дидааст ва то ҳол тақрибан 200 шаҳрванди ироқӣ кушта шудаанд».

Вай изҳор дошт: «Аз оғози ҷанг дар минтақа, Ироқ натавонистааст нафт содирот кунад».

Вазири умури хориҷаи Ироқ дар идома бо ибороти он, ки Ироқ ба доштани равобити хуб бо кишварҳои арабии Халиҷи Форс пайбанд аст, илова кард, ки Бағдод омодагӣ дорад бо ин кишварҳо ҳамкории амниятӣ ва мубодилаи иттилоот кунад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha