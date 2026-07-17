Вокуниши раиси кумиссияи амнияти миллии Маҷлис ба ҳамлаҳои Амрико

Ба гузориши хабарии Абна, Иброҳим Азизӣ, раиси кумиссияи амнияти миллии Маҷлис, гуфт: «Ҷиноятҳои Амрико дар ҷануби кишвар – аз қабили мактаби Минаб, беморхонаи саратонии кӯдакони Аҳвоз, толори варзишии Ламерд, ҳамлаҳои такрории ба минтақаҳои манзилӣ ва ғайринизомӣ ва ғайра – нишонаи нотавонӣ ва ноумедии артишест, ки худро ҳомии ҳуқуқи инсон меҳисобад, дар муқобили Эрон – ғолиби ҷанги 12-рӯза ва набарди Рамазон».
Раиси кумиссияи амнияти миллии Маҷлис таъкид кард: «Ҷануби сарфароз ҳамеша сангари дифои Эрон буда, дили ҳамаи ҳамватанон онҷост. Душманони миллати шуҷои Эрон бояд бидонанд, ки нерӯҳои Маҷлис аз хуни рехташудаи бегуноҳон намегузаранд ва рӯзгорашонро сиёҳ мекунанд».
Your Comment