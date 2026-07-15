Ғарибободӣ: дар Умон пешниҳоди масири нави гузари киштиҳоро пешниҳод кардем

Ба гузориши агентсии «Абна», Козим Ғарибободӣ, муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии Вазорати корҳои хориҷӣ дар мусоҳибаи телевизионӣ илова кард: дар шароити ҷангӣ, вақте ки амнияти миллӣ ва манфиатҳои миллӣ зери ҳамла қарор мегиранд, наметавон танҳо бо нигоҳи муқаррарӣ дар бораи ҳуқуқи байналмилалӣ сухан гуфт.
Вай гуфт: шояд баъзеҳо бигӯянд, ки дипломатҳо набояд чунин ибораҳоро ба кор баранд, аммо воқеият ин аст, ки вақте ки кишваре дар ҷанг буда ва принсипҳои асосии ҳуқуқи байналмилалӣ аз ҷониби таҷовузкорон поймол шудаанд, наметавон аз он кишвар интизор дошт, ки бе таваҷҷуҳ ба ин шароит, боз ҳам мисли вазъи муқаррарӣ танҳо бар иҷрои ӯҳдадориҳои ҳуқуқи байналмилалӣ таъкид кунад.
Ғарибободӣ идома дод: ин муқаддимаро аз он сабаб гуфтам, ки баъзеҳо баён мекунанд, ки Тангаи Ҳурмуз байни ду кишвар, яъне Эрон ва Умон қарор дорад ва бинобар ин бояд ба ҳокимияти Умон эҳтиром гузошта шавад ва ин кишвар ҳақ дорад масири гузари киштиҳои тиҷоратиро дар тарафи обҳои худ боз нигоҳ дорад. Аз нигоҳи ҳуқуқӣ, ин далел дар шароити муқаррарӣ қобили ироа аст; зеро Умон низ яке аз кишварҳои соҳилии Тангаи Ҳурмуз ба шумор меравад.
Вай илова кард: аммо дар ин ҷо ду нуктаи асосӣ вуҷуд дорад. Якум, ки мо дар шароити ҷангӣ қарор дорем. Тангаи Ҳурмуз метавонад аз ҷониби таҷовузкорон барои ба хатар андохтани амнияти миллии Эрон ва низ мусоидат ба баъзе амалиёти низомӣ бар зидди кишвар мавриди сӯиистифода қарор гирад. Агар Эрон танҳо обҳои сарзамини худро назорат кунад, аммо бар дигар бахшҳои танга назорати муассир надошта бошад, ҳоло ҳам имкони таҳдиди амнияти миллӣ аз он масир вуҷуд хоҳад дошт. Бинобар ин, мавзӯъ танҳо баҳси ҳокимияти Умон нест.
Муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии Вазорати корҳои хориҷӣ идома дод: нуктаи дуюм ин аст, ки Умон ҳамеша ҳамсояи хуб барои Ҷумҳурии Исломии Эрон буда ва дар мароҳили гуногун, аз ҷумла дар ҷанги ахир, мавқеъҳои принсипӣ ва мухолифи густариши ҷангро иброз доштааст. Муносибатҳои Эрон ва Умон нисбат ба бисёре аз кишварҳои минтақаи Халиҷи Форс муносибатҳои фарқкунанда ва бар пояи ҳамкорӣ ва эҳтироми мутақобила мебошад. Аз ин рӯ, Ҷумҳурии Исломии Эрон қасди таҷовуз ба ҳокимияти Умонро надорад.
Your Comment