Тарҳи даъвоҳои ботил аз ҷониби СЕНТКОМ бар зидди Эрон

Ба гузориши агентсии «Абна», «Брэд Купер», раиси ситоди фармондеҳии нерӯҳои амрикоӣ дар минтақаи ба ном СЕНТКОМ, шаби сешанбе ба вақти маҳаллӣ даъво кард: «Дар тӯли ҳафт рӯзи гузашта, Эрон бо ҳамла ба ҳафт киштии тиҷоратӣ, ғайринизомиёнро дар саросари минтақа ҳадаф қарор додааст, ки боиси ба шаҳодат расидан, гумшудан ё маҷрӯҳ шудани наздики дувоздаҳ узви ғайринизомии сернишин гардидааст.»
Ин мақоми низомии амрикоӣ, ҳамзамон бо эълони давраи нави ҳамлаҳо ба Эрон, аз оғози дубораи муҳосираи баҳрии бандарҳои Эрон бо фармони мустақими Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико хабар дод – амале, ки таҳлилгарон онро кӯшиши ноумедона барои ҷуброни нокомиҳои майдонӣ медонанд.
Ин дар ҳолест, ки ҳатто расонаҳои ғарбӣ эътироф кардаанд, ки артиши Амрико дар иҷрои чунин муҳосира бо мушкилоти техникӣ ва амалиётии вазнин рӯ ба рӯ аст ва давраи қаблии он низ бо шикаст рӯ ба рӯ шуда буд; давлати ҷангталаби Амрико бо вайрон кардани тафоҳумномаи Исломобод ва оғози дубораи даргириҳо, амнияти тиҷорати байналмилалиро ба бозӣ гирифтааст.
Нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳамеша таъкид мекунанд, ки амнияти минтақа хатти сурхи онҳост ва таҳрикҳои таҳриковарии душман посухҳои кӯбанда ва дифоии нерӯҳои кишварамонро дар пай дошта ва хоҳад дошт.
Онҳо инчунин таъкид мекунанд, ки таҳдидҳои беасоси Вашингтон халале дар иродаи миллат ва нерӯҳои мусаллаҳ барои дифоъ аз ҳокимияти миллӣ эҷод нахоҳад кард.
Your Comment