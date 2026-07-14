Захираҳои стратегии нафти Амрико ба камтарин ҳаҷм аз соли 1983 расид

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Меҳр ба нақл аз Рейтер, маълумоти Вазорати энергетикаи Амрико нишон медиҳад, ки захираҳои стратегии нафти хоми ин кишвар дар ҳафтаи мунтаҳӣ ба 10 июл (19 тир) бо тақрибан 3 миллион бочка коҳиш, ба 316 миллион ва 500 ҳазор бочка расид, ки камтарин сатҳ аз апрели соли 1983 то ҳол мебошад.
Коҳиши захираҳо ба сабаби созишномаи Амрико барои бардошти 172 миллион бочка нафт аз захираҳои стратегӣ мебошад.
Бар асоси маълумоти ин вазорат, захираҳои стратегии нафти ин кишвар аз оғози ҷанги Амрико ва режими сионистӣ алайҳи Эрон дар охири моҳи феврал 98 миллион ва 900 ҳазор бочка коҳиш ёфтааст.
Маҷмӯи захираҳои нафти Амрико, аз ҷумла захираҳои тиҷоратӣ ва стратегӣ, то 3 июл (12 тир) бо 123 миллион ва 900 ҳазор бочка коҳиш, ба 730 миллион ва 800 ҳазор бочка расид, ки камтарин сатҳ аз соли 1984 то ҳол мебошад.
Your Comment