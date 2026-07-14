Бразилия: бар зидди ҳамлаи Амрико ба Эрон ҳастем; Трамп дузди баҳрӣ аст

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна ба нақл аз шабакаи Ал-Маядин, «Луис Инасиу Лула да Силва» раиси ҷумҳурии Бразилия эълом дошт, ки Бразилия бар зидди ҳамлаи Амрико ба Эрон аст.
Вай таъкид кард: «Ҳамлаи Амрико ба Эронро қабул намекунем ва ҳушдор медиҳем, ки арзиши ҷанг бевосита ба нархи хӯрокворӣ таъсир мерасонад».
Раиси ҷумҳурии Бразилия инчунин бо интиқод аз сиёсатҳои Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико гуфт: «Трамп бо татбиқи андози 20-фоизӣ ба киштиҳои гузаранда аз гулӯгоҳи Ҳурмуз, ба дуздии баҳрӣ даст мезанад».
Ин изҳорот дар ҳолест, ки раиси ҷумҳурии Амрико бо нашри паёме дар шабакаи иҷтимоии Трут Сошиал иддао кард: «Гулӯгоҳи Ҳурмуз, бо ҳузур ё бе ҳузури Эрон, боз хоҳад монд! Амрико бо унвони нигаҳбони гулӯгоҳи Ҳурмуз шинохта хоҳад шуд. Аммо бар асоси инсоф, барои анҷоми ин миссия ва таъмини амнияти ин бахши бисёр пуршиддати ҷаҳон, ҳамаи хароҷотҳои он бояд ҷуброн карда шавад. Ба ҳамин далел, 20 фоизи арзиши ҳамаи борҳои гузаранда ҳамчун арзиши ин миссия гирифта хоҳад шуд».
Your Comment