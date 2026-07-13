Пешдастии рақиби Нетанёҳу дар назарсанҷиҳои интихоботи Исроил

Ба гузориши агентсии хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Ал-Маядин», бар асоси додаҳои институти «Кантер», ҳизби «Еш Атид» бо ба даст овардани 24 курсив, ҳизби «Ликуд»-ро бо 23 курсив паси сар гузоштааст.
Илова бар ин, дар шохиси маъруфияти шахсӣ низ Айзенкот бо 41 фоиз дар муқобили 37 фоиз, аз Нетанёҳу пеш афтодааст.
Баррасии таркиби курсивҳо нишон медиҳад, ки блоки мухолифони кабинета бо 68 курсив, дар муқобили блоки ҳомиёни Нетанёҳу бо 52 курсив дасти бартар доранд; вазъияте, ки умқи буҳрони дохилӣ ва ҷудоии сиёсии сарвазири режими сиёнистӣ дар остонаи интихоботи пеш ро ба хубӣ тасвир мекунад.
Your Comment