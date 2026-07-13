Ғарибободӣ: Ҳеҷ амале бар зидди Эрон набояд бе ҷавоб монад

Ба гузориши агентсии хабаргузории «Абна», Козим Ғарибободӣ, муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии Вазорати корҳои хориҷӣ, субҳи сешанбе, 22-уми Тири 1405 (13 июли 2026) дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: идомаи стратегияи муқобилаи кӯфанда бо ҳар таҷовузи низомӣ алайҳи кишвар зарур аст. Шом (ё Маҷлис) муқаррар аст амалеро тасвиб кунанд, ки посухи қатъӣ ва пушаймонкунандаи низом дар сурати ҳар гуна сӯиқасд алайҳи Раҳбари олии Инқилоби исломӣ, мақомоти лашкарӣ ва кишварӣ пешакӣ муайян шуда бошад.
Вай афзуд: ҳеҷ амале бар зидди Эрон набояд бе ҷавоб монад.
Your Comment