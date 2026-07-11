Вокуниши Ғарибободӣ ба нақши АМА дар таҷовузи Амрико ба Эрон

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (Абно) – муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар шабакаи X ба нақши АМА дар таҷовузи Амрико ба Эрон вокуниш нишон дод.
«Козим Ғарибободӣ», муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии вазири умури хориҷа, дар паёме, ки шаби ҷумъа дар шабакаи X нашр кард, навишт: Вазорати тиҷорати Амрико ҳуҷҷати наверо дар бораи осон кардани назорати содирот ва баланд бардоштани мақоми содиротии АМА ба подоши дастгирии онҳо аз таҷовузи низомӣ ба Эрон интишор кардааст. Ин эътирофи расмии Вашингтон ва ҳуҷҷати шармандабори Абузабӣ масъулияти байналмилалӣ ва оқибатҳои мустақими ҳуқуқӣ дорад.
Вай идома дода, таъкид кард: АМА бояд ҷавобгӯ бошад.
Your Comment