Видои бошаҳомат бо роҳбари шаҳид дар Машҳад; баргузории намози таърихӣ бар пайкари пешвои уммат

Хабаргузории Абна, гурӯҳи устонҳо: Пайкари шаҳиди инқилоб, пас аз ташйеъ дар Теҳрон, Қум ва Ироқ, имрӯз рӯзи панҷшанбеи 18-уми тирмоҳ, бо истиқболи пуршӯри мардум вориди Машҳад шуд.
Тибқи пешбиниҳо, пайкари поки Имоми шаҳид пас аз ташйеъ, дар ҳарами мутаҳҳари Разавӣ дафн хоҳад шуд.
Остони Қудси Разавӣ дар канори таҳияи зерсохтҳои хидматрасонӣ ба зоирони ҳарами мутаҳҳари Разавӣ, барномаҳои вижаи фарҳангӣ ва таблиғотии маросими ташйеъ ва дафни роҳбари шаҳидро таҳия намудааст.
Бар ин асос, пас аз анҷоми маросими ташйеъ дар масири кӯчаи Имом Ризо (алайҳиссалом), намоз бар пайкари поки роҳбари шаҳид ва дигар аъзои шаҳиди хонаводаи ӯ дар ҳарами мутаҳҳари Разавӣ иқома мешавад.
Ба ин манзур, бо назардошти он ки саҳни Паёмбари Аъзам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам) ва саҳнҳои атрофӣ дар нуқтаи интиҳоии масири ташйеъ ва тарддуди зоирон қарор доранд, сафҳои боҳашамати намоз дар тарафи шимолии ҳарами мутаҳҳар, дар тӯли кӯчаи Шайх Табарсӣ барпо хоҳанд шуд.
Ҳамчунин, барномаҳои вижаи сувгворӣ бо ҳузури зокирани Аҳли Байт (алайҳимуссалом) ва қориёни байналмилалии Каломуллоҳи Маҷид, бо меҳвари саҳни Паёмбари Аъзам (с), ба таври доимӣ баргузор мебошад.
Your Comment