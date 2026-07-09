Арағчӣ: Лафзбазӣҳои мақомоти Амрико нишонаи ошкори паймоншиканӣ мебошад

Тавре ки хабаргузории Абна хабар медиҳад, Сайид Аббоси Арағчӣ, вазири умури хориҷаи кишварамон, дар тамоси телефонӣ имрӯз бегоҳи рӯзи панҷшанбе бо фельдмаршал Осими Мунир, фармондеҳи артиши Покистон, дар бораи охирин таҳаввулоти минтақавӣ гуфтугӯ ва раёзат кард.
Вазири умури хориҷаи кишварамон дар ин тамос, ҳамзамон бо сахт маҳкум кардани ҳамлаҳои таҷовузкоронаи артиши Амрико ба минтақаҳои мухталифи Эрон, ки вайронкунии ошкори Маншӯри Созмони Милали Муттаҳид ва норизоияти возеҳи муқаррароти ёддошти тафоҳуми Исломобод (ба анҷом расонидани ҷанг) ба шумор меравад, лафзбазӣҳо ва эътирофи мақомоти Амрико ба риоя накардани ин ёддошти тафоҳумро нишонаи ошкори паймоншиканӣ ва идомаи сиёсатҳои ҷангталабонаи Вашингтон донист.
Арағчӣ инчунин, бо ҳушдор нисбат ба ҳар гуна саргузаштҷӯии артиши Амрико, тасмим ва иродаи устувори мардуми Эрон ва нерӯҳои мусаллаҳи ғайури Ҷумҳурии Исломии Эронро барои дифоъ аз ҳокимият, тамомияти арзӣ ва амнияти миллии кишвар таъкид кард.
Your Comment