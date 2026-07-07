Аммор Ҳаким: Тадфини пешвои шаҳид дар Ироқ ҳамбастагии ду миллатро нишон медиҳад

Ба гузориши агентсии хабарии Аҳли Байт (Абна) — Сайид Аммор Ҳаким, роҳбари ҷараёни «Ҳикмати миллӣ»-и Ироқ, дар мусоҳиба бо шабакаи «Ал-Маядин», ҳамзамон бо таъкид бар зарурати анҳисори силоҳ дар дасти давлат, изҳор дошт, ки ин раванд ба ҳеҷ ваҷҳ маънои заиф ё пароканда кардани «Ҳашди шаъбӣ»-ро надорад ва ҳамзамон бар умқи муносибатҳои Ироқ ва Ҷумҳурии Исломии Эрон ва эҳтироми Теҳрон ба ҳокимияти Ироқ таъкид кард.
Ҳаким гуфт: Супурдани силоҳ ба давлат, дар Қонуни асосии Ироқ тасреҳ шуда ва марҷаъи олии динӣ низ бар он таъкид кардааст; инчунин ин мавзӯъ дар барномаҳои давлатҳои Ироқ низ омадааст.
Роҳбари ҷараёни «Ҳикмати миллӣ»-и Ироқ таъкид кард: Бояд сохтори «Ҳашди шаъбӣ» азнавсозӣ ва сомонбахшӣ шавад, то ба нерӯи ҳарбии муттаҳидтар, мунтазамтар ва пурқудраттар табдил ёбад.
Вай идома дод: Пас аз гузаштан аз марҳилаи мубориза бо ДОИШ, шоиста аст, ки «Ҳашди шаъбӣ» ба як ниҳоди ҳарбӣ табдил ёбад, ки ҳеҷ гуна вобастагӣ ба ҷараёнҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ надошта бошад.
Ҳаким таъкид кард: «Ҳашди шаъбӣ» яке аз рукнҳои асосии системаи дифоии Ироқ аст; артиш вазифаҳои худро дорад, полис федералӣ низ вазифаҳои муайян дорад ва «Ҳашди шаъбӣ» низ вазифаҳои махсуси худро иҷро мекунад.
Вай илова кард: Анҳисори силоҳ дар ихтиёри давлат бояд ҳамзамон бо дастгирии бештари ниҳоди «Ҳашди шаъбӣ», ниҳодсозии дурусти он ва бознигарии сохторҳои ташкилотии он ҳамроҳ бошад.
Роҳбари ҷараёни «Ҳикмати миллӣ»-и Ироқ тазаккур дод: Ҳеҷ гуна сухане аз канор гузоштан, ҳамгироӣ ё пароканда кардани «Ҳашди шаъбӣ» дар миён нест.
Ҳаким инчунин гуфт: Бар асоси он чизе ки аз афроде, ки бо фиристодаи махсуси Амрико вохӯрдаанд ва низ аз тамосҳое, ки бо сарвазири Ироқ анҷом шуда, шунидаам, ин фиристода дар умури Ироқ дахолат накардааст. То ба ҳол ба ман хабар нашудааст, ки Иёлоти Муттаҳида ё ягон кишвари дигар аз Ироқ хоста бошад, ки муносибати худро бо Ҷумҳурии Исломии Эрон қатъ кунад.
Роҳбари ҷараёни «Ҳикмати миллӣ»-и Ироқ дар идома бо ишора ба муносибатҳои Бағдод ва Теҳрон гуфт: Муносибатҳои Ироқ ва Эрон муносибатҳои таърихӣ, амиқ ва бисёрҷанба аст ва ҳама хоҳони он ҳастанд, ки Ироқ кишваре мустақил, соҳиби ҳокимияти комил ва қарори мустақил бошад.
Ҳаким идома дод: Аз Ҷумҳурии Исломии Эрон ва роҳбарони он ҳеҷ гоҳ нашунидаам, ки хоҳони он бошанд Ироқ тобеи онҳо бошад ё дар умури дохилии Ироқ дахолат кунанд. Он чӣ аз Эрон ва роҳбаронаш шунидаам, ин аст, ки хоҳони Ироқе мустақил, соҳиби ҳокимият ва бархӯрдор аз қарори мустақил ҳастанд.
Вай инчунин бо ишора ба шаҳодати пешвои Инқилоби Исломии Эрон изҳор дошт: Мардуми Ироқ ҳамдардии васеъ бо шаҳодати Сайид Алӣ Хоманаӣ, мазлумияти эшон ва амали террористӣ ва ғофилонае, ки ба шаҳодати эшон анҷомид, изҳор кардаанд.
Роҳбари ҷараёни «Ҳикмати миллӣ»-и Ироқ идома дод: Мардуми Ироқ бо миллати Эрон, мазлумияти онҳо ва Имоми шаҳид дар ин маросими тадфин, эълони ҳамбастагӣ мекунанд.
Ҳаким аз мардуми Ироқ хоҳиш кард, ки бо маросими тадфини пайкари Оятуллоҳ Хоманаӣ ҳамроҳ шаванд ва бо ҳузури васеъ дар он, паёми ҳамбастагии байни ду миллатро намоиш диҳанд.
Your Comment