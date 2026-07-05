Шайх Ҳаммом Ҳамӯдӣ: Шаҳид Оятуллоҳ Хоменеӣ дар сахттарин рӯзҳо дар канори Ироқ истод

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (Абно) — Шайх Ҳаммом Ҳамӯдӣ, раиси Маҷлиси Олии Исломии Ироқ, таъкид кард, ки миллати Ироқ ҳаргиз касоне, ки дар канори ин кишвар истодаанд, фаромӯш нахоҳад кард. Вай инчунин шаҳид Ҳазрати Оятуллоҳи Аъзам Сайид Алӣ Хоменеӣ ро рамзи мубориза бо зулм ва туғён дар асри ҳозир донист.
Ҳамӯдӣ дар «нишасти гуфтугӯ» изҳор дошт: Ироқиён ҳаргиз касонеро, ки дар канори онҳо истодаанд, танҳо намегузоранд ва ҷаҳон ғайрат ва вафодории онҳоро дар маросими ташкии шаҳид Оятуллоҳи Аъзам Сайид Алӣ Хоменеӣ хоҳад дид.
Вай афзуд: Имоми шаҳид, Ҳазрати Оятуллоҳи Аъзам Сайид Алӣ Хоменеӣ, рамзи ин аср дар мубориза бо зулм ва истибдод бар асоси мактаби Имом Ҳусайн (а) ва дар роҳи озодӣ, крамат ва адолат буд.
Раиси Маҷлиси Олии Исломии Ироқ идома дод: Шаҳид Оятуллоҳи Аъзам Хоменеӣ зуҳд, шуҷоат, бурдборӣ, дониш ва шинохти дақиқи сиёсии тарзи тафаккури душманро дар вуҷуди худ ҷамъ карда буд ва бар ҳамин асос, кишваре қавӣ бо такя ба захираҳои худ ва миллате бузург ва муқтадир бунён ниҳод.
Вай хотирнишон кард: Ба баракати хуни шаҳид Оятуллоҳи Аъзам Хоменеӣ, Инқилоби Исломии Эрон бо рӯҳияи нерӯмандтар эҳёи ҳаёт ёфт ва ҳузури васеи мардум паёми равшани истодагарӣ ва мубориза бо душманро намоиш дод.
Ҳамӯдӣ инчунин гуфт: Шаҳид Оятуллоҳи Аъзам Хоменеӣ ҳамеша дӯстдори Ироқ ва мардуми Ироқ буд, аз Инқилоби Исломии Ироқ пуштибонӣ мекард ва барои Ироқ аз худгузаштагӣ нишон дод. Вай дар набард бо ДОИШ, анборҳои силоҳи Эронро барои пуштибонӣ аз нерӯҳои Ҳашди Шаъбӣ кушод.
Вай дар охир таъкид кард: Мо ҳаргиз касонеро, ки дар канори мо истодаанд, раҳо нахоҳем кард. Ғайрат, ҷавонмардӣ ва рӯҳияи сипосгузории миллати Ироқ дар истиқбол ва ташкии Имоми шаҳид Оятуллоҳи Аъзам Хоменеӣ ба шакли вижа ва бошаҳомат намоён хоҳад шуд. Шаҳид Оятуллоҳи Аъзам Хоменеӣ ҳамеша ба ҳавзаҳои илмияи Қум ва Наҷаф наздик буд ва барои ҳифзи ҳамгаройӣ ва интизом байни ин ду ҳавза таваҷҷуҳи вижае дошт.
Your Comment