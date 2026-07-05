Вазири умури хориҷаи Конго: Имом Хоменеӣ илҳомбахши миллатҳои мазлуми ҷаҳон буд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (Абно) — Констан-Серж Бонда, вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Конго (Конго-Браззавил), Оятуллоҳ Сайид Алӣ Хоменеӣ, роҳбари шаҳиди Инқилоби Исломиро ҳамчун илҳомбахши миллатҳои мазлуми ҷаҳон тавсиф кард.
Вай бо ишора ба мақоми байналмилалии роҳбари шаҳид изҳор дошт: Имом Хоменеӣ барои миллатҳои мазлуми саросари ҷаҳон манбаи илҳом буд ва андеша ва сираи эшон фаротар аз марзҳои Эрон, дар миёни миллатҳои озодихоҳ инъикоси васеъ дошт.
Вазири умури хориҷаи Конго инчунин тасреҳ кард, ки роҳбари шаҳиди Инқилоби Исломӣ, дар арсаи байналмилалӣ таҷсими воқеии истодагарӣ, пойдорӣ ва муқовимат буд ва бо мавзеъҳои худ, намунае барои миллатҳое шуд, ки дар баробари ҳукмронӣ ва зулм истодагарӣ мекунанд.
Your Comment