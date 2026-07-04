Пешвои шаҳид рамз ва меъмори ваҳдати шиъа ва суннӣ буданд / Эрон ва Покистон метавонанд меъмории нави ҷаҳони исломро шакл диҳанд

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абно — баъд аз шаҳодати Ҳазрати Оятуллоҳи Узмо Сайид Алӣ Ҳусайнии Хоменеӣ, пешвои шаҳиди инқилоби исломӣ, инъикоси васеи андӯҳ, ҳамдардӣ ва вокунишҳои мардумӣ дар саросари ҷаҳони ислом, бахусус дар Покистон, шакл гирифт. Бисёре аз уламо, донишмандон ва нухбагони покистонӣ, эшонро фаротар аз як раҳбари миллӣ, рамзи иззати исломӣ, ваҳдати уммат ва илҳомбахши ҷараёни муқовимат дар ҷаҳони ислом медонанд. Ташйеъи таърихии пешвои шаҳиди уммат, фурсати дигаре барои марҳури шахсияти камназири қоэди шаҳид фароҳам овард.
Доктор Носири Аббос Шерозӣ, профессори муносибатҳои байналмилал дар Донишгоҳи байналмилалии исломии Исломобод, раиси Маркази омӯзиши сулҳ ва дипломосияи ҷаҳонӣ ва аз таҳлилгарони масоили стратегӣ ва Ғарби Осиё, дар суҳбат бо агентҳои хабаррасонии Абно, бо тавзеҳи андозаҳои маҳбубияти пешвои шаҳиди инқилоби исломӣ дар миёни мардуми Покистон, бар нақши марказии қоэди шаҳид ва Ҳазрати Раҳбари муаззам Оятуллоҳ Сайид Муҷтабо Хоменеӣ дар тақвияти ваҳдати уммати исломӣ ва шикасти лоиҳаҳои тафриқаафкани душманон таъкид кард. Вай инчунин бо ишора ба захираҳои стратегии Эрон ва Покистон, тавсеаи ҳамкориҳои илмӣ, фарҳангӣ ва сиёсии байни ду кишварро лозимаи шаклгирии низоми нави минтақавӣ донист.
Муносибатҳои Эрон ва Покистон фаротар аз муносибатҳои давлатҳост
Доктор Носири Аббос Шерозӣ дар ибтидои ин суҳбат изҳор дошт: Бидуни шубҳа муносибатҳои байни Покистон ва Эрон, дар сатҳҳои мухталиф хеле наздик ва мустаҳкам аст. Ин муносибатҳо танҳо ба сатҳи давлатҳо маҳдуд намешавад, балки дар се сатҳи давлат бо давлат, миллат бо миллат ва инчунин раҳбарӣ бо раҳбарӣ, пайвандҳое амиқ ва пойдор байни ду кишвар вуҷуд дорад.
Вай илова кард: Агар ба таърих нигарем, дармеёбем, ки Эрон ва Покистон аз гузашта дорои муносибатҳои таърихии васеъ будаанд. Забони таърихии ин минтақа барои муддатҳои дароз форсӣ буда ва ҳунар, фарҳанг ва тамаддуни эронӣ низ таъсири амиқе бар ин ҷуғрофиё гузоштааст. Ин таъсироти фарҳангӣ ва тамаддунӣ амре равшан ва инкорнопазир аст.
Your Comment