Иҷрои ҳукми қатли ҷосӯси исроилӣ ва сабабгори террори фармондеҳи Ал-Қассом

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА, ин ниҳод таъкид кард: дастгоҳҳои амниятии муқовимат, пас аз гузаштани тамоми марҳилаҳо ва тадбирҳои инқилобӣ, ҳукми қатли ҷосӯс (М.М.)-ро иҷро карданд.
Дар асоси гузориши дастгоҳи амниятии муқовимати Фаластин, «ин шахс ба ҷурми ҳамкорӣ бо дастгоҳҳои иттилоотии режими сиёнистӣ ва ширкат дар якчанд куштор, ки дар давоми ҷанги наслкушӣ дар навори Ғазза ба шаҳодати шумораи зиёде аз мардуми Фаластин оварда расонд, маҳкум шуда буд.»
Ин ниҳоди амниятӣ илова кард: шахси маҳкумшуда инчунин дар якчанд амалиёти террори бар зидди фармондеҳони гурӯҳҳои муқовимат нақш дошт, ки охирини он террори шаҳид «Изз ад-Дин ал-Ҳаддод» (Абӯ Суҳайб), фармондеҳи ситоди амалиёти гурдонҳои Ал-Қассом – шохаи низомии ҳаракати Ҳамос буд.
Дастгоҳи амниятии муқовимати Фаластин бо ҳушдор ба ҷосӯсони режими сиёнистӣ таъкид кард: ин сарнавишти ҳатмии ҳамаи ҷосӯсон ва муздуронест, ки бо нақшаҳои режими ишғолгар барои задан ба поёдории ва ваҳдати миллати мо ҳамкорӣ мекунанд.
Ин ниҳоди амниятӣ инчунин аз ҳамаи онҳое, ки роҳро гум карда ва сарнавишти худро ба ишғолгарон пайванд задаанд, хост, то пеш аз он ки дер шавад, ба сафи фаластиниҳо бозгарданд ва худро ба дастгоҳҳои амниятии муқовимат таслим кунанд.
Дастгоҳи амниятии муқовимати Фаластин дар охир таъкид кард: ин муздуроне, ки аз сафи миллӣ берун омадаанд, танҳо намояндаи худанд ва амалҳои онҳо бо урф ва суннатҳои асили оилаҳо ва қабилаҳои фаластинӣ муғоират дорад; қабилаҳое, ки ҳамеша нақши миллӣ ва таърихӣ дар ҳифзи ваҳдати дохилӣ ва мубориза бо тӯҳмату нақшаҳои душман ва аёди он доштаанд.
Your Comment