Ташйеъи пешвои шаҳид як падидаи тамаддунии ҷаҳонӣ ва нишонаи афули низоми ғарбӣ аст

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абно — Ҳуҷҷатулислом вал-муслимин доктор Ҳомид Рафъатӣ, раиси намояндагии Созмони фарҳанг ва равобити исломӣ дар Қум ва котиби ҷоизаи ҷаҳонии Садр, дар суҳбате таҳлилӣ бо агентҳои хабаррасонии байналмилалии Абно дар мавзӯи «Андозаҳои байналмилалӣ ва боистаҳои табини тамаддунии ташйеъи пешвои шаҳид» таъкид кард: Ташйеъи пешвои шаҳид Ҳазрати Оятуллоҳи Узмо Сайид Алӣ Хоменеӣ, танҳо як оини сугворӣ ё рӯйдоди эҳсосӣ нест, балки бояд онро ба унвони як матни тамаддунӣ, иҷтимоӣ ва ҷаҳонӣ хондан кард; матне, ки метавонад дар бозтаърифи ҳувияти уммати исломӣ ва муодилаҳои ояндаи ҷаҳон нақшофарин бошад.
Ташйеъи раҳбарони бузург; фаротар аз як маросими сугворӣ
Доктор Рафъатӣ бо ишора ба мақоми таърихии ташйеъи раҳбарони бузурги ҷаҳон, изҳор дошт: Ташйеъи пешвои шаҳид Ҳазрати Имом Сайид Алӣ Хоменеӣ (разавонуллоҳу таъоло алайҳ) як нуқтаи урҷуъи таърихӣ ва авҷи як печи таърихӣ аст; рӯйдоде, ки дар андозаҳои тамаддунӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ дар миқёси ҷаҳонӣ қобилияти таҳлили амиқ дорад.
Вай бо ишора ба намунаҳои таърихӣ монанди ташйеъи Маҳатмо Гандӣ, Нелсон Мандела ва Мартин Лютер Кинг Ҷуниёр илова кард: Дар бисёре аз маворид, ташйеъи раҳбарон ба рӯйдодҳои иҷтимоӣ ва таърихӣ табдил ёфтааст, ки тавонистааст эҳсосоти умум, ҳувияти миллӣ, самтгирии сиёсӣ ва ҳатто ояндаи миллатҳоро таҳти таъсир қарор диҳад.
Ба гуфтаи вай, гоҳе як миллат дар маросими ташйеъ, беш аз даҳҳо интихобот ва назарсанҷӣ, эҳсоси воқеии худро нисбат ба мақоми як шахсият нишон медиҳад ва ин масъала дар таърихи муосири минтақа низ намунаҳои равшан дорад.
Your Comment