Қолибоф: дастрасии бозрасони Агентии энергияи атомӣ ба сайтҳои бомбабороншуда дурӯғ аст

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА, Муҳаммад Боқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ ва раиси ҳайати музокиракунандаи кишвари мо, дар суханрониаш гуфт: Дар гуфтугӯҳои Зюрих озодсозии амвол суръат бахшида шуд ва таҳримҳо бекор карда шуданд.
Вай таъкид кард: Душмани мо ғайр аз забони қудрат чизе намефаҳмад ва мо бояд бо қудрат бо ӯ муносибат кунем.
Раиси ҳайати музокиракунандаи кишвари мо изҳор дошт: Мо худамон дар Маҷлис қонун тасвиб кардем; Шӯрои олии амнияти миллӣ низ қарор дорад. Дар асоси ин қонун, ба ҳеҷ ваҷҳ ба сайтҳое, ки бомбаборон шуда ва осеб дидаанд, дастрасӣ дода намешавад. Ин қонун аст.
Қолибоф таъкид кард: Дар ҳоли ҳозир, онҳо танҳо дар ду маврид ҳуқуқи дастрасӣ доранд; яке нерӯгоҳи Бушир ва дигаре реактори Теҳрон. Дастрасиҳо танҳо ба ҳамин ҳад будааст ва мо нисбат ба он мутааллиф ҳастем.
Your Comment