  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Валаятӣ: Озодии Лубнон бе истиқлоли сиёсӣ, қафаси тилоӣ аст

29 Июн 2026 - 09:29
News ID: 1833034
Source: ABNA
Валаятӣ: Озодии Лубнон бе истиқлоли сиёсӣ, қафаси тилоӣ аст

Мушовири байналмилалии Пешвои Эрон дар фазои маҷозӣ бо ишора ба воқеаҳои Лубнон навишт: «Пас аз солҳо таҷрибаи дипломатӣ мегӯям: “Озодӣ бе истиқлоли сиёсӣ, қафаси тилоӣ аст”».

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абна», Алӣ Акбар Валаятӣ, мушовири байналмилалии Пешвои Инқилоби Исломӣ, бо нашри паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ бо ишора ба воқеаҳои Лубнон навишт: «Пас аз солҳо таҷрибаи дипломатӣ мегӯям: “Озодӣ бе истиқлоли сиёсӣ, қафаси тилоӣ аст”; Ҳизбуллоҳ сутуни хайма ва ҳофизи ҳақиқии вуҷуд ва истиқлоли Лубнон аст».

Your Comment

You are replying to: .
captcha