Шайх Наим Қосим: Ёддошти тафоҳуми охирин эъломияи расмии шикасти ИМА ва Исроил аст

Ба гузориши агентсии хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Маядин, шайх Наим Қосим, дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон, дар суханронии худ ба муносибати ошурои ҳусайнӣ, ин рӯзро рамзи таърих дар фидокорӣ, бахшиш ва ҷовидонӣ донист. Вай гуфт, ки саҳнаи ошуроӣ сафарбарии ҳақиқии инқилобӣ аст, ки муодиларо тағйир медиҳад ва тоғутҳоро сарнагун мекунад.
Шайх Қосим бо таъкид бар он, ки амонатҳои шаҳидон, маҷрӯҳон ва асирон амонате бар гардани мост ва мо аз он чи барояш фидокорӣ кардаанд, муҳофизат хоҳем кард, илова кард: мо дигар бо Карбалои таърихӣ рӯ ба рӯ нестем, балки бо Карбалое, ки аз таърих ба ҳол ва оянда пайваст аст, рӯ ба рӯ ҳастем.
Дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон тазаккур дод: мо бо ҷанге барои нест кардани вуҷуди Ҳизбуллоҳ ва заминаи мардумии он ва шаҳрвандони марбут ба он дар Лубнон рӯ ба рӯ шудем.
Шайх Қосим идома дод, ки режими сиёнистӣ дар Лубнон ҳузур дорад, зеро мехоҳад онро дар чаҳорчӯби лоиҳаи «Исроили бузург» ишғол кунад ва муқовимат ба сабаби ҳамин таҷовуз ва ишғолгарӣ ба вуҷуд омад.
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ таҷовузи заминӣ, баҳрӣ ва ҳавоии муштараки ИМА ва режими сиёнистӣ бар зидди ғайринизомиёнро ҷанги бузург ва хатари бузург донист, ки онҳо барои нест кардани вуҷуди Ҳизбуллоҳ, ҷангро оғоз кардаанд.
Вай таъкид кард, ки мардуми Лубнон бо мавқеи карбалоӣ тавонистанд ин таҷовузро боздоранд ва ба дастоварди бузурге бирасанд.
Шайх Наим Қосим таъкид кард: мо лоиҳаи исроилӣ-амрикоиро шикаст додем ва ба марҳилаи нав ворид шудем ва ҳар кас мехоҳад коре кунад, бояд бар асоси ин марҳилаи нав амал кунад.
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ изҳор дошт, ки ҳузури режими сиёнистӣ дар Лубнон ба сабаби мушакҳо нест, балки ба сабаби он аст, ки мехоҳад онро фурӯ барад ва ишғол кунад.
Вай бо ишора ба таҳаввулоти ҷангафрӯзии амрикоӣ-сиёнистӣ бар зидди Ирон ва бо ташаккур аз мавқеъҳои Ирон дар дастгирии муқовимати Лубнон идома дод: Ирон тавонист муқовимат кунад ва ба ёддошти тафоҳуме даст ёбад, ки эъломияи расмии шикасти ИМА ва Исроил аст.
Шайх Наим Қосим бар зарурати истифода аз роҳи тафоҳум миёни Ирон ва Амрико ҳамчун ҳомии асосии ҳокимияти Лубнон бо қудрати истисноӣ, ки Худованди мутаол ҳамчун тӯҳфаи осмонӣ барои Лубнон фиристодааст, таъкид кард.
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ бо таъкид бар он ки «режими сиёнистӣ чорае ҷуз ақибнишинии пурра аз ҳар гаҷи хоки Лубнон ва қатъи таҷовуз надорад», илова кард: Исроил бояд бе қайду шарт биравад.
Шайх Наим Қосим бо ишора ба мавқеъҳои душманонаи ҳукумати Лубнон бар зидди Ҳизбуллоҳ таъкид кард, ки мақомоти Лубнон наметавонанд бо нисфи мардуми Лубнон душманӣ кунанд. Вай илова кард: муқовимат қавӣ аст ва агар шумо дар роҳи ҳокимияти Лубнон қадам гузоред, мо бо шумо ҳастем. Муқовимат бо вуҷуд, ҳузур, қарорҳо ва имконоти худ идома дорад ва сутуни истиқлол ва озодии Лубнон аст.
Вай илова кард: шахсиятҳои давлатӣ бояд сафҳои худро бар зидди душман муттаҳид кунанд ва иҷрои диктаҳои васоят ва манфиатҳои ИМА ва Исроилро қатъ кунанд.
Шайх Наим Қосим ба сарони ҳукумати Лубнон гуфт: мо дасти ёрӣ ба сӯйи шумо дароз мекунем ва муқовимат дар ҳокимияти Лубнон бо шумост.
Your Comment