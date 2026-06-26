  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Субботи арабҳои соҳили Халиҷи Форс ба сабаби идоракунии Эрон бар гулӯгоҳи Ҳурмуз мебошад.

26 Июн 2026 - 21:00
News ID: 1831732
Source: ABNA
Субботи арабҳои соҳили Халиҷи Форс ба сабаби идоракунии Эрон бар гулӯгоҳи Ҳурмуз мебошад.

Мушовири роҳбари олии Инқилоб дар умури байналмилалӣ таъкид кард: субботи имрӯзаи арабҳои соҳили Халиҷи Форс ба сабаби идоракунии асрҳои Эрон бар раги асосии гулӯгоҳи Ҳурмуз мебошад.

Бо гузориши агентсии хабаргузории Аҳли Байт (АБНА), Алӣ Акбар Велоятӣ дар фазои маҷозӣ паёме дар бораи изҳороти муштараки ИМА ва Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс нашр карда навишт:

Субботи имрӯзаи арабҳои соҳили Халиҷи Форс ба сабаби идоракунии асрҳои Эрон бар раги асосии гулӯгоҳи Ҳурмуз мебошад. Ғарб ҷуз ваҳшият ва ғоратгарӣ дастоварде барои минтақа надоштааст.

«Ҳошиянишинон ва кӯдакони сиёсии минтақа» ба изҳороти фармоишӣ дилхуш набошанд ва бидонанд: ҳаёти шумо хӯроки ризохӯрӣ аз ин суфра аст.

Дар бозояндагии муодилаҳои бузург, хурдҳои ҳошиянишин ҷое дари миз надоранд; ҳазф мешаванд ва ҳаёти стратегии онҳо вомдори сақфи таҳаммули Теҳрон аст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha